Veel minder vraag naar flexwerkers door coronacrisis en WAB

Door de coronacrisis daalt de vraag naar flexwerkers aanzienlijk, constateert het ING Economisch Bureau. Wel verwacht de bank dat er volgend jaar snel herstel mogelijk is. Het volume in de flexbranche daalt dit jaar naar verwachting met 20% beduidend meer dan tijdens de vorige crisis in 2009. Daarbij vindt de grootste terugval in het tweede kwartaal plaats.

In sectoren die hard worden geraakt door de coronacrisis, zoals de horeca en de luchtvaart, zijn veel oproep- en uitzendkrachten werkzaam. Het zijn met name de flexwerkers die als eerste worden ontslagen. Daarnaast wordt de krimp mede veroorzaakt door de invoering van de nieuwe wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die flexkrachten duurder maakt. Ondanks de grote volumedaling kan het herstel ook weer snel gaan in 2021.

Volume flexbranche krimpt dit jaar met 20%

Het volume in de flexbranche krimpt dit jaar naar verwachting met 20%. Dit is beduidend meer dan tijdens de vorige crisis in 2009, toen het volume met 13% daalde. De (verwachte) krimp wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren. De sector wordt hard geraakt door de coronacrisis. In het eerste kwartaal was bovendien de arbeidsmarkt nog altijd krap, waardoor het moeilijk was om geschikt personeel te vinden.

WAB maakt uitzendkrachten duurder

De invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 maakt daarnaast flexwerkers duurder. De volumekrimp in de flexbranche speelt overigens al langer. In 2019 lag het volume 1% lager ten opzichte van 2018, met name vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast maakt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die begin dit jaar is ingevoerd, uitzendkrachten 5% tot 10% duurder. In het eerste kwartaal daalde het volume met 8%, terwijl de prijs, tegen de trend in, met 7% toenam.

Snel herstel mogelijk

De verwachting is dat de flexbranche in 2021 weer terug kan zijn op het pre-corona niveau van eind 2019, stelt ING. ‘Hoewel de flexbranche hard is geraakt door de coronacrisis, kan de sector ook weer snel herstellen als de economische groei aantrek’, zegt econoom bij het ING Economisch Bureau Katinka Jongkind daarover. ‘Bedrijven huren bij groei veelal eerder flexibel personeel in dan dat ze direct vast personeel in dienst nemen, zeker gegeven de huidige onzekerheden. Een hogere prijs nemen ze op de koop toe.’

Het ING Economisch Bureau heeft een nieuw vooruitzicht voor de flexbranche opgesteld.

Bron: ING