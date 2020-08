Guus Ham (Novak): ‘Accountant, factureer sneller’

De Nederlandse Organisatie van Accountants en Accountantskantoren (Novak) vindt dat accountantskantoren alerter moeten zijn op hun debiteurenbeheer. De hernieuwde samenwerking met Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders speelt op die zorg in.

Juist nu belangrijk

Directeur Guus Ham: ‘We zien dat accountants het lastig vinden om in deze coronatijd achter facturen aan te bellen. Dat is menselijk en heel begrijpelijk. Maar het is niet verstandig. Juist nu is het belangrijk bovenop je debiteurenbeheer te zitten. Blijf goed communiceren met je klanten over uitstaande rekeningen.’

Direct factureren

Ham constateert dat accountantskantoren die op abonnementsbasis betaald krijgen nu het beste af zijn. ‘Zij hoeven zich niet zo’n zorgen te maken. Het risico zit bij kantoren die periodiek facturen sturen. Ik ken genoeg accountants die dat eens per kwartaal doen. Dat raden we in de huidige situatie echt af. Ga minimaal terug naar maandelijks factureren. Nog beter is het om na gemaakte uren direct een rekening te versturen. Laat de Onderhanden Werkpositie niet oplopen.’

Lastige boodschap

Dat is wellicht geen prettige boodschap voor accountantskantoren. Zij zien dat hun klanten het moeilijk hebben door de coronacrisis. Om juist in deze tijd het debiteurenbeleid aan te scherpen kan overkomen als tactloos. Mogelijk zet dit zelfs de relatie met klanten onder druk. Ham zegt die gevoelens zeker te begrijpen, maar ziet een oplossing: ‘Alles draait om goede communicatie. Leg je klanten uit waarom je het debiteurenbeleid aan wilt passen. Vraag je klant of die daar een probleem mee heeft en zo ja, of er oplossingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een betalingsregeling. Maar blijf steeds in gesprek en denk niet: het komt wel goed.’

Goede communicatie

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Bosveld is gericht op goede communicatie met debiteuren. Onderdeel van de nieuwe afspraken is bijvoorbeeld een checklist, die accountantskantoren daarbij helpt. Zo luidt één van de aanbevelingen om betaaltermijnen niet te laten overschrijden en meteen contact op te nemen om te vragen of de rekening over het hoofd is gezien. Een andere tip is om debiteuren te verdelen in risicovol, neutraal, en minder risicovol. Ham: ‘Dan weet je aan welke groep debiteuren je de meeste aandacht moet geven.’

Mogelijk liquiditeitsproblemen

De samenwerking tussen Novak en Bosveld dateert uit 2013. Dat deze juist nu is herzien, is geen toeval. Ham: ‘Veel bedrijven hebben nu nog geld door de diverse steunmaatregelen van de overheid. Maar het is onzeker hoelang de regering het bedrijfsleven blijft ondersteunen. Als de maatregelen stoppen, zullen meer bedrijven met liquiditeitsproblemen te maken krijgen. Heb je als accountantskantoor dan nog onbetaalde factureren liggen, dan kan het lastig worden om die nog binnen redelijk termijn betaald te krijgen.’