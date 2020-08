Hulpbusje, afscheidscadeau Koert van der Bij (Alfa Accountants), onderweg leeggeroofd

Op 24 april zwaaide Koert van der Bij af als CFO van Alfa Accountants. Hij kreeg een passend afscheidscadeau: een personenbusje voor zijn hulpproject in Gambia. Helaas is er slecht nieuws.

Mucki uit Gambia

De Naaldwijker, die 40 jaar bij Alfa in dienst was waarvan tien jaar als lid van de Raad van Bestuur, kwam in 2007 voor het eerst in Gambia. ‘Daar ontmoetten we Mucki’ vertelt hij. ‘Zijn grote wens was dat er een lagere school zou komen in het gebied waar hij woonde. Een aantal mensen hielp Mucki aan een busje. Hij ging excursies verzorgen voor buitenlandse toeristen. Mucki kreeg van alle kanten veel steun en met hulp van heel veel mensen stond er op een dag een lagere school met vier klassen.’ Nadien bezocht Van der Bij, samen met zijn goede vriend Jaap van Essen, het Afrikaanse land en organiseerden zij acties om de mensen te helpen. Inmiddels is zijn geesteskind gegroeid tot een school met ruim 500 leerlingen.

Middelbare school

Twee jaar geleden wees Mucki zijn sponsoren op een groot probleem. De jeugd genoot goed onderwijs op de lagere school, maar daarmee hield het op. Het gevolg was dat veel jongeren in de armoede kwamen of hun heil in Europa zochten, inclusief een gevaarlijke oversteek over de Middellandse Zee en zeer ongewisse toekomst. Van der Bij zette zich daarom in voor de bouw van een middelbare school. Vorig jaar werden er vier klaslokalen gebouwd en dit jaar nog eens vier. De school biedt plaats aan 300 tot 400 leerlingen. Van der Bij: ‘Maar het is niet alleen een school. Het streven is dat de school zijn eigen inkomsten genereert. En dus hebben we geholpen bij het opzetten van een kippen- en schapenfarm.’ De regering van Gambia zegde toe dat het voor de salarissen van het docententeam zorg zou dragen.

Busje als cadeau

Toen het afscheid van Koert van der Bij als CFO bij Alfa Accountants in zicht kwam en zijn collega’s bij Jaap van Essen informeerde naar een geschikt afscheidscadeau, wist de Westlander het perfecte cadeau: een fourwheel personenbusje waarmee Mucki in het regenseizoen leerlingen kan ophalen en wegbrengen. Nadat het voertuig technisch helemaal in topconditie was gebracht en bestickerd, werd de bus volgeladen met computers en laptops, kleding, belettering voor de school, levensmiddelen en medicijnen. In Antwerpen werd de auto ingescheept met bestemming Gambia.

Leeggeroofd

Na een lange reis kwam de boot daar onlangs aan. Helaas volgde een zeer onaangename verrassing. De bus bleek te zijn leeggeroofd, een schadepost van 8.000 euro. Het vrachtschip deed tijdens de reis diverse havens aan. ‘In één van die havens onderweg heeft de auto een tijdje op de kant gestaan en daar hebben ze hem leeggeroofd’, aldus Van der Bij. De diefstal werd ontdekt toen een van de medewerkers in Gambia de auto ging ophalen. Hoewel het uitermate zuur en teleurstellend is, loopt het schoolproject geen vertraging op door de diefstal. Van der Bij: ‘Belangrijk is ook dat het busje nog goed is. En dat de inhoud is gestolen is uitermate jammer en frustrerend. Maar dat komt wel goed. Ik ben al door diverse mensen gebeld die zeiden: “Hoeveel euro heb je nodig, Koert?” We gaan een nieuwe zending voorbereiden die we in een goed gesloten container naar Gambia zullen sturen.’

Honger door corona

Door de coronacrisis kan Van der Bij momenteel niet naar Afrika afreizen. Maar wat vele male erger is, zo vertelt hij, is dat ook de toeristen uit Gambia wegblijven. ‘De situatie is echt bijzonder slecht in het land,’ weet hij. ‘Zelfs aan de meer welvarende kust heerst nu honger en dat heb ik in alle jaren dat ik me inzet voor het land niet eerder meegemaakt.’ Van der Bij realiseert zich dat dit ene schoolproject in het gigantische continent slechts een druppel op de gloeiende plaat is. Maar de druppel wordt tot zee, zei een oude wijsgeer al.

Zo ziet de school in Gambia eruit:

Gambia, afhankelijk van toerisme, is zwaar getroffen door corona. Leerlingen dragen mondkapjes in de klas: