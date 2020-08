Fors meer cyberbedreigingen door thuiswerken

60 procent van alle organisaties hebben door het massale thuiswerken van medewerkers een toename van het aantal cyberaanvallen gedaan. Een op de vijf organisaties zou succesvol gehackt zijn.

Phishing meest voorkomend

Dat blijkt uit de laatste editie van het Global Threat Landscape Report van FortiGuard Labs. De onderzoekers wijten de toename van het aantal aanvalspogingen door de veranderende thuiswerkomgevingen, toenemende afhankelijkheid van het gebruik van persoonlijke apparatuur van medewerkers en toename van het aantal medewerkers dat buiten het bedrijfsnetwerk actief was. De meest voorkomende bedreigingen waren phishing, hacks/infecties van zakelijke e-mailaccounts, door overheden gesteunde aanvalscampagnes en besmettingen met ransomware.

Een op drie pogingen slaagt

Vooral het waarborgen van veilige verbindingen, de bedrijfscontinuïteit en toegang tot bedrijfskritische applicaties waren volgens de respondenten kritische aandachtspunten. Zestig procent van de organisaties kreeg te maken met een toename van het aantal hackpogingen. Bij een op de drie zou die poging ook succesvol zijn geweest. Bijna de helft van alle organisaties was bezig met aanvullende investeringen in VPN- en cloud-beveiliging. Bijna 40 procent investeerde daarnaast in vaardige IT-professionals of network access control (NAC).

Continuïteitsplan ontbreekt vaak

Slechts 40 procent van alle organisaties beschikte voor de pandemie over een bedrijfscontinuïteitsplan. Maar als gevolg van de pandemie en de snelle overstap naar thuiswerken zei 32 procent in een dergelijk plan te willen investeren. Bijna alle organisaties verwachten om op de lange termijn meer in veilig thuiswerken te zullen investeren. Bijna 60 procent van alle bedrijven zegt de komende twee jaar ruim 210.000 euro in oplossingen voor veilig thuiswerken te gaan investeren.

Blijvende gevolgen

Vincent Zeebregts, country manager Nederland bij Fortinet: ‘De coronacrisis zal blijvende gevolgen hebben voor de manier waarop organisaties in cybersecurity investeren. Maar liefst 90 procent van alle bedrijven is van plan om de komende twee jaar hun investeringen in beveiligingsoplossingen voor thuiswerkers op te voeren. Met het oog op het sterk uitgebreide digitale aanvalsoppervlak, de vloedgolf aan cyberbedreigingen die het op thuiswerkers hebben gemunt en het aanhoudende tekort aan beveiligingstalent moeten organisaties goed nadenken over wat nodig is om veilig thuis te werken. Bedrijven kunnen gebruikmaken van beveiligingsplatforms die zijn ontwikkeld om uitgebreid overzicht op, en bescherming van de complete digitale infrastructuur te bieden, met inbegrip van alle netwerken, applicaties, mobiele apparaten en cloud-omgevingen. Maar het toenemende aantal thuiswerkers vraagt om meer dan een technologische oplossing. Het aanbieden van security awareness-training aan het personeel is bijvoorbeeld eveneens een topprioriteit.’

Bron: Fortinet