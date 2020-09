Exact kondigt aan op overnamepad te gaan

Na Visma gaat ook branchegenoot Exact op overnamepad. De softwaregigant ziet kansen op het aankopen van andere partijen in de softwaremarkt. Dat kondigt Exact aan bij de aanstelling van Floris Backer van Ommeren als ‘Head Mergers & Acquisitions’.

‘Op korte termijn méér acquisities’

In die nieuwe functie gaat Backer van Ommeren (41) zich bezighouden met overnames van andere bedrijven in de groeiende softwaremarkt. Als Head M&A verkent Backer van Ommeren kansen op het aankopen van andere partijen en houdt hij toezicht op de processen die daarbij komen kijken. Op korte termijn verwacht Exact méér acquisities te doen. Floris Backer van Ommeren: “Voor de middellange termijn willen we als Exact een omzet van méér dan 500 miljoen euro realiseren. Naast organische groei spelen overnames, minority investments en joint ventures daar een significante rol in. We willen onze leiderschapspositie in de Benelux verder versterken – en ik ben erg enthousiast om daaraan bij te dragen.”

Floris Backer van Ommeren

Na een studie aan de TU in Delft was Backer van Ommeren vooral werkzaam in het bankwezen, onder anderen als Executive Director Tech Media & Telcom bij ABN Amro en als Vice President Investment Banking bij Deutsche Bank. Vóór zijn overstap naar de Delftse softwareleverancier was hij Executive Director bij GP Bullhound, een global M&A advisor in de tech-industrie.

Alexander Rahusen, CFO van Exact: “Met Floris halen we een expert in huis met veel kennis van de markt waarin we opereren. Vanuit Exact hebben we onze strategische ambities uitgesproken en Floris helpt ons om die vanuit zijn werkgebied te bereiken.”