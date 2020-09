Huizenprijs nog eens 8% gestegen in augustus

Bestaande koopwoningen waren in augustus 8,2% duurder dan in augustus vorig jaar, meldt het CBS. Ondanks voorspellingen van een afkoelende woningmarkt is dat de grootste prijsstijging in ruim anderhalf jaar.

In augustus 2008 bereikten de prijzen van koopwoningen een recordniveau, waarna de kredietcrisis zorgde voor een stevige prijsdaling, die eindigde in juni 2013. Daarna zijn de prijzen alleen maar gestegen, waarbij in mei 2018 het niveau van 2008 werd overtroffen. Afgezet tegen juni 2013 waren huizen in augustus 51% duurder. De gemiddelde woning kost nu € 336.277, tegen € 316.183 een jaar eerder. Het is geen record, want in juli was de gemiddelde koopprijs nog net iets hoger: € 336.957.

Minder transacties, meer hypotheken

De afkoeling lijkt wel wat zichtbaar in het aantal transacties: er werden in augustus ruim 19.000 huizen verkocht, 3% minder dan een jaar eerder. De totaalstand van 2020 (tot en met augustus) is nog wel 5% hoger dan vorig jaar.

Het hypotheekvolume is in augustus met 13,3% gestegen vergeleken met twaalf maanden ervoor. Er werd voor € 12,3 miljard aan hypotheken ingeschreven bij het Kadaster. Dat was vorig jaar augustus nog € 10,9 miljard. Het in totaal om een kleine 36.500 leningen voor een woning, ruim 11% meer dan een jaar eerder.