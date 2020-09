Tijdelijke urenuitbreiding verwerken in de loonaangifte

Een werknemer met een arbeidsovereenkomst waarvoor de lage WW-premie geldt krijgt een tijdelijke urenuitbreiding. Hoe verwerk je dat in de loonaangifte?

De werkgever legt de tijdelijke urenuitbreiding van de werknemer waarvoor de lage WW-premie van toepassing is, schriftelijk vast in een addendum. Welke stelling over de verwerking in de aangifte loonheffingen is juist?

Je moet het loon voor beide contracten in 2 aparte inkomstenverhoudingen verwerken. Bij gebruik van 1 inkomstenverhouding geldt voor beide contracten de lage WW-premie. Je geeft de hoge premie voor de tijdelijke urenuitbreiding altijd aan in de rubriek AWf hoog. Bij gebruik van 1 inkomstenverhouding geef je de lage en hoge WW-premie aan in aparte rubrieken. Geen van bovenstaande stellingen is juist.

Het laatste antwoord klopt: geen van bovenstaande stellingen is juist.

Toelichting

De tijdelijke urenuitbreiding en de vaste arbeidsovereenkomst mag je in 2020 en 2021 nog in dezelfde inkomstenverhouding aangeven. Vanaf 2022 moet je dit in 2 aparte inkomstenverhoudingen verwerken.

Voor de tijdelijke urenuitbreiding geldt altijd de hoge WW-premie.

Als je beide contracten in 1 inkomstenverhouding verwerkt, vermeld je de hoge én de lage WW-premie in de rubrieken voor de lage WW-premie. Je mag de verschillende premies niet in aparte rubrieken invullen.

Bron: Forum Salaris