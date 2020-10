KPMG gaf aanzet tot onderzoek naar corruptie Royal IHC

KPMG heeft een sleutelrol gespeeld in de Braziliaanse corruptiezaak rond scheepsbouwer Royal IHC, meldt het FD. Al in 2013 en 2014 meldde KPMG zes ongebruikelijke betalingen, waarna de FIOD en het OM een onderzoek begonnen.

In 2013 sleepte een Braziliaanse agent voor Royal IHC twee grote orders binnen, goed voor in totaal € 1,5 miljard. Het OM vermoedt dat de agent een deel van zijn gage heeft gebruikt om steekpenningen te betalen aan een van de opdrachtgevers. KPMG signaleerde vervolgens zes ongebruikelijke betalingen voor in totaal € 3,5 miljoen, die werden doorgegeven aan FIU Nederland.

Structureel en in georganiseerd verband

Dat leidde tot een geheim onderzoek, waar ook Royal IHC zelf niet van op de hoogte was. De afgelopen jaren heeft het OM drie rechtshulpverzoeken gedaan aan de Braziliaanse autoriteiten, blijkt uit documenten die in handen zijn van het FD. Daarin staat onder meer dat IHC ervan wordt verdacht zich ‘structureel en in een georganiseerd verband’ schuldig te hebben gemaakt aan corruptie en valsheid in geschrifte. Twee jaar terug zijn twee al veroordeelde agenten verhoord, die de namen ophoestten van twee directeuren van Sapura, een van de opdrachtgevers van IHC. Die zouden geld hebben gekregen van de agent. Vorige week zijn de Braziliaanse agent en een Sapura-directeur verhoord en zijn huiszoekingen en inbeslagnames verricht.

Rode vlag

De agent werd deels betaald via een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden, met een bankrekening op de Kaaimaneilanden. De rest ging naar zijn Braziliaanse rekening. Dat geldt als een zogeheten ‘rode vlag’: zo’n gesplitste betaling was eerder gezien bij de corruptiezaak rond olieplatformbouwer SBM Offshore in Brazilië, waar IHC tot 2005 onderdeel van was. Medio 2014 stopten de gesplitste betalingen; het OM vermoedt dat dat gebeurde na aandringen van KPMG.

Reddingsactie

Vorig jaar werd de publicatie van de jaarcijfers al uitgesteld omdat KPMG extra onderzoek wilde doen naar de slechte resultaten. Dit voorjaar moest de overheid samen met een bedrijvenconsortium en meerdere banken nog € 400 miljoen in de scheepsbouwer steken na grote verliezen op enkele grote opdrachten. Minister van Economische Zaken Eric Wiebes was in elk geval evenmin op de hoogte van het onderzoek naar Royal IHC.

Bron: FD