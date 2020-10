Coronacrisis leidt nog niet tot ontslaggolf

Het vertrouwen van ondernemers in het eigen voorbestaan is in het derde kwartaal groter geworden, meldt het CBS. Bovendien blijkt dat de coronacrisis tot september nog bij relatief weinig bedrijven heeft geleid tot het ontslaan van vast personeel.

Meer dan de helft van de bedrijven (59%) dacht het in september nog wel zeker een jaar te redden. Uitzondering is de horeca: daar verwacht 43% nog zeker een jaar te bestaan. In die bedrijfstak is het vertrouwen om nog een jaar te overleven overigens wel het meest toegenomen: in het tweede kwartaal had nog maar 25% daar vertrouwen in. In de verhuur en handel in onroerend goed geeft 78% aan nog zeker een jaar te bestaan. In de ICT is dat percentage 70%.

Wel zijn er binnen de branches grote verschillen: in de industrie ziet 88% van de farmaceutische bedrijven zichzelf over een jaar nog bestaan, maar in de auto- en aanhangwagenindustrie is dat nog maar 23%.

Flexkrachten in de knel

In veel branches werd wel de inzet van ZZP’ers, uitzendkrachten en werknemers met flexibele contracten beperkt. De meeste bedrijven zeggen dat de vraag naar flexibel inzetbare medewerkers is gedaald of gelijk is gebleven. Alleen bij post- en koeriersbedrijven was meer vraag: 71% van de ondernemingen schakelde meer flexkrachten in. In de luchtvaart stortte de vraag met 96% het hardste in.

Vaste medewerker zit nog goed

Anderzijds hebben vaste medewerkers nog weinig last van de crisis: in de meeste bedrijfstakken heeft nog geen 10% van de ondernemingen werknemers ontslagen. Uitzonderingen zijn de kunstsector (25%) en de reisbranche (18%). In de detailhandel heeft juist meer dan 10% van de ondernemers meer werknemers aangenomen.

Bron: CBS