Hof vindt 27.000 euro ‘proceskosten’ van BakerTilly te hoog

Een klant van BakerTilly weigerde een factuur voor meerwerk te betalen. De 45.000 euro aan extra kosten was evenveel als de prijs die vooraf overeengekomen was. Maar de proceskosten van bijna 27.000 euro die het accountantskantoor heeft gemaakt om zijn recht te halen, acht het Hof veel te hoog.

Controle en samenstelopdracht

AUM is het moederbedrijf van Game World, Ricatech en Caliburl 1 Europe. Eind 2015 gaf de bestuurder en enig aandeelhouder van AUM opdracht aan BakerTilly in Gouda om de statutaire jaarrekeningen van AUM en Game World over het boekjaar 2015 te controleren en om de jaarrekeningen van Ricatech en Caliburl I samen te stellen, op basis van de door AUM gevoerde administratie. Er werd een prijs van 45.000 euro overeengekomen, te factureren in maandelijkse termijnen.

Vertraging

Al snel kwam er ruis op de lijn. AUM leverde gevraagde informatie niet aan en op 29 februari 2016 waarschuwde BakerTilly dat het hierdoor mogelijk niet zou lukken de controlewerkzaamheden voor 1 april af te ronden. In een reactie liet de opdrachtgever weten dat hij BakerTilly aan de gemaakte afspraken zou houden, maar dat het de accountant vrij stond zijn controleopdracht ‘naast zich neer te leggen.’ Dat gebeurde niet, maar evenmin werd de deadline van 1 april gehaald. Daarop stelde de opdrachtgever BakerTilly aansprakelijk voor het niet tijdig afronden van de controlewerkzaamheden, iets wat hij in een gesprek terugnam als zijnde een ‘in emotie’ gedane uitspraak.

100% meerwerk

Een nieuw dispuut ontstond over de factuur voor meerwerk. Baker Tilly stelde dat er 244,5 uur extra was gewerkten dat hiervoor € 45.076,74 in rekening werd gebracht. ‘Onder protest’ betaalde AUM 20.000 euro van deze meerwerkfactuur. Hierop sleepte BakerTilly zijn klant voor de rechter en eiste betaling van de facturen plus 27000 euro aan proceskosten en aanvullende (juridische) kosten. De rechter stelde het accountantskantoor hierin in het gelijk. Naast de bijna 27.000 euro aan proceskosten moest AUM ook zo’n 7.500 aan juridische kosten vergoeden.

Hoger beroep

In hoger beroep deed het Gerechtshof dinsdag 6 oktober 2020 uitspraak. De stelling van AUM dat Baker Tilly te laat met de controlewerkzaamheden was begonnen, achtte het hof onvoldoende onderbouwd. Dat AUM instemde met het verrichten van de (additionele) werkzaamheden ‘onder invloed van misbruik van omstandigheden’ vond het Hof onvoldoende onderbouwd. Integendeel, in een mail had AUM aan Baker Tilly de gelegenheid gegeven haar werkzaamheden te beëindigen. Dat getuigt niet van een zwakke positie. Het meerwerk achtte het Hof realistisch: ‘AUM heeft niet toegelicht of anderszins aannemelijk gemaakt dat de bedoelde additionele werkzaamheden achterwege hadden kunnen blijven als een ander accountantskantoor dan Baker Tilly de (wettelijk voorgeschreven) controlewerkzaamheden (naar behoren) had verricht en dat AUM de meerwerkkosten dan wel de met het meerwerk samenhangende vertraging dan had kunnen vermijden. Het enkele feit dat AUM (een of meer eerdere) voorschotfacturen onder protest heeft betaald, ontslaat haar niet van de verplichting de onderhavige twee (onbetaalde) voorschotfacturen te voldoen, als overeengekomen.’

‘Proceskosten zeer hoog’

Het Hof stelde BakerTilly op één punt in het ongelijk. Het accountantskantoor had onvoldoende gemotiveerd dat de gevorderde proceskosten in redelijkheid waren gemaakt. ‘De gemaakte proceskosten [27.000 euro, red] zijn als zeer hoog te beschouwen in deze vrij eenvoudige incassozaak, met een relatief beperkt geldelijk belang. Zo valt bijvoorbeeld (zonder toelichting, die ontbreekt) niet in te zien waarom het schrijven van een memorie van antwoord van niet minder dan 28 bladzijden gerechtvaardigd was in deze zaak. Daarnaast is hier geen sprake van het voeren van verweer (aan de zijde van AUM) dat bij voorbaat vrijwel kansloos is, zodat niet aangenomen kan worden dat toewijzing van deze zeer hoge (integrale) proceskosten om die reden gerechtvaardigd zou kunnen zijn. Volledige toewijzing van het gevorderde zou naar het oordeel van het hof kunnen meebrengen dat de vrijheid zich in rechte tegen eens anders aanspraken te verdedigen (in voorkomende gevallen) in gevaar kan worden gebracht door de vrees voor een veroordeling tot zeer omvangrijke proceskosten.’ De juridische kosten voor AUM werden teruggebracht tot circa 11.000 euro.

Lees hier het volledige vonnis.