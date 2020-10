Minder thuiswerken, meer verkeersboetes?

Vlak voor de zomer werden de coronamaatregelen versoepeld. Van mei tot en met augustus nam het aantal verkeersboetes toe met 8 procent ten opzichte van de eerste vier maanden van dit jaar. Toch kan niet zomaar worden geconcludeerd dat dit komt omdat we weer meer op kantoor zijn gaan werken.

20 miljoen bespaard

De oproep om thuis te werken heeft de forenzende Nederlander geld bespaard. In de eerste vier maanden van 2020, toen de coronapandemie over ons land kwam en kantoren dicht gingen, nam het aantal verkeersboetes af met 9 procent ten opzichte van een jaar eerder. Er werden bijna 2,5 miljoen bekeuringen uitgedeeld, een daling van 250.000 ten opzichte van de eerste vier maanden van 2019. Bij een gemiddelde bedrag van 79,05 euro (cijfer 2019) zou het om een besparing van bijna 20 miljoen euro kunnen gaan, geld wat de schatkist misloopt.

Stijging 8%

In juni, toen het virus onder controle leek, versoepelde de overheid de coronamaatregelen. In de zomermaanden nam het aantal verkeersprenten flink toe. In de maanden mei t/m augustus werden 198.000 meer verkeersboetes uitgedeeld dan in de eerste vier maanden van dit jaar, een stijging van 8 procent. In totaal viel er 2.679.310 een rekening van het CJIB op de mat, dat bij een gemiddeld bedrag van € 79,05 neerkomt op 211 miljoen euro.

Zomermaanden altijd drukker

Het is verleidelijk om de toename te relateren aan de versoepeling van de coronamaatregelen. Maar zo simpel ligt het niet. Ook in de zomer van 2019 nam het aantal verkeersovertredingen namelijk toe ten opzichte van de eerste vier maanden van dat jaar. Kortom, in de zomermaanden wordt meer beboet. Dat de ‘coronaslapte’ vanaf juni tot meer verkeersboetes heeft geleid kan niet worden geconcludeerd. Sterker nog, vergelijken we de cijfers van afgelopen zomermaanden met die van 2019, dan zien we nog steeds een flink lager aantal verkeersboetes. In de zomer van 2019 werden bijna 3 miljoen boetes uitgeschreven, in de zomer van 2020 waren dat er 295.000 minder, een afname van bijna tien procent. Kortom, de coronamaatregelen en het thuiswerken remmen het aantal verkeersovertredingen nog altijd af.

Niet handsfree:+30%

Hoewel het aantal verkeersboetes in de maanden mei t/m augustus zo’n tien procent onder dat van dezelfde periode in 2019 ligt, valt op dat het aantal prenten voor niet-handsfree bellen met 30 procent is toegenomen. De politie bekeurde 59.000 keer voor deze overtreden. De oorzaak is niet bekend, maar wat zeker een rol speelt is dat er strenger gecontroleerd wordt.

