Werkloosheid onverwachts gedaald

In september nam de werkloosheid met 13.000 mensen af ten opzichte van augustus. Die daling komt nadat de maanden ervoor de werkloosheid juist steeg. In september waren 413 duizend mensen werkloos, dat is 4,4 procent van de beroepsbevolking.

In juni tot en met augustus steeg het aantal werklozen nog met gemiddeld 32 duizend per maand en was het werkloosheidspercentage gestegen naar 4,6. UWV registreerde eind september 278 duizend lopende WW-uitkeringen. Economen hadden gerekend op een verdere stijging naar 4,8 procent.

Afvlakken

De stijging van de werkloosheid was al wat langer aan het afvlakken. Een goed teken is dat er ook meer mensen aan het werk zijn. De daling van de werkloosheid komt dus niet doordat sommige Nederlanders bang zijn dat ze toch geen baan kunnen vinden en afhaken met zoeken. De laatste maanden versoepelden de coronamaatregelen en kwam het ondernemersvertrouwen terug. Onder meer de horeca ging weer open, waardoor daar meer banen bijkwamen.

Minder WW-uitkeringen

Het aantal Nederlanders met een werkloosheidsuitkering daalde in september met 14.000 tot 278.000, Vooral onder jongeren tussen 15 en 25 jaar was de afname sterk. In die leeftijdscategorie nam het aantal werkloosheidsuitkeringen af met een zesde. Die leeftijdscategorie werd tijdens de eerste coronavirusuitbraak juist relatief het hardst getroffen op de arbeidsmarkt. Ook het aantal nieuwe WW-uitkeringen per week liep fors terug.