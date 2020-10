EU neemt landbouwsubsidies op de schop

De Europese ministers van Landbouw hebben overeenstemming bereikt over het hervormen van het gezamenlijke landbouwbeleid en de daarmee gepaard gaande subsidies. Een vijfde van het budget voor inkomenssteun zal gaan naar boeren die bijdragen aan klimaat, milieu- en natuurdoelstellingen.

De EU steekt op jaarbasis een kleine € 60 miljard in de landbouw: dat is 36% van het totale budget. De ministers van de lidstaten zijn het na een nacht vergaderen eens geworden over de hervorming van het zogeheten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Minister Schouten is tevreden met de afspraken: ‘Ik ben blij dat we als Europese landbouwministers tot een akkoord zijn gekomen dat goed is voor de boer, en goed voor natuur, milieu en klimaat. Het nieuwe GLB moet toekomstbestendig boeren sterker belonen en zorgt daarmee voor hoge ambities op het gebied van vergroening, innovatie en een eerlijk inkomen.’

Nederland had hoge ambities

De raad van ministers wil in elk geval 20% van het budget reserveren voor boeren diebijdragen aan klimaat, milieu- en natuurdoelstellingen. ‘In een onderhandeling waarin Nederland hoge ambities had en veel landen andere belangen hadden, is Nederland tevreden met die uitkomst. Daarnaast zullen agrarische collectieven onder een nieuw GLB gesubsidieerd moeten kunnen blijven werken aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer.’

Steun jonge boeren

Een ander kernpunt is het ondersteunen van innovatie om de overdracht van kennis en duurzame innovatie naar het boerenerf te bevorderen en agrarische ondernemingen toekomstbestendig te maken. Lidstaten zijn daarnaast verplicht 2% van het budget voor inkomenssteun te besteden aan jonge boeren; inzet is dat voor die 2% ook gerichte investeringssteun aan jonge boeren zal meetellen.

Eenvoudiger

De roep van Nederland om een eenvoudiger beleid is onder meer gehonoreerd in de ruimte voor lidstaten om nationale implementatie te vereenvoudigen en directe betalingen rechtstreeks te baseren op hectares zonder een ingewikkeld systeem van betalingsrechten. ‘Desondanks blijft er veel ruimte voor verbetering en is er afgesproken dat ook in het vervolgtraject, waarbij de Raad en het Europees Parlement met elkaar in gesprek gaan, vereenvoudiging blijvend op de agenda wordt gehouden.’

Bron: Rijksoverheid