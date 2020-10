Dividendverbod banken lijkt op verlenging af te stevenen

Het zal naar verwachting langer gaan duren voordat banken weer dividend mogen gaan uitkeren. De Europese Centrale Bank (ECB) is bezorgd over de effecten van de tweede coronagolf en het IMF doet een beroep op toezichthouders om het verbod te verlengen.

Voordat het aantal besmettingen weer sterk opliep, leek een einde aan het dividendverbod in zicht. Maar nu lijkt dat weer van de baan: ingewijden melden aan persagentschap Bloomberg dat de ECB zorgen heeft over de economische vooruitzichten en de mogelijke impact hiervan op de balansen van banken. Er zou wel over een tussenoplossing worden nagedacht, waarbij banken die er financieel goed voorstaan wel in beperkte mate dividend mogen uitkeren.

In december nieuw besluit

Eind maart deed de ECB het verzoek aan banken om voorlopig geen dividend uit te keren, maar een buffer te maken voor het geval bedrijven en consumenten op grote schaal in de problemen kwamen met het terugbetalen van leningen. De ECB zegt in december weer een nieuw besluit te nemen. Het IMF heeft al een oproep gedaan aan toezichthouders om banken voorlopig geen dividenuitkeringen te blijven doen en geen eigen aandelen in te kopen.