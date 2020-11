CURIEUS | ‘Schwarzenegger als accountant niet geloofwaardig’

Dertig jaar na zijn film Total Recall onthult regisseur Paul Verhoeven dat hoofdrolspeler Arnold Schwarzenegger aanvankelijk een accountant was. Maar hier stak Verhoeven persoonlijk een stokje voor.

260 miljoen

Total Recall (1990) was de tweede film van Verhoeven in Hollywood. De futuristische thriller vertelt hoe hoofdpersoon Douglas Quaid, gespeeld door Schwarzenegger, erachter komt dat hij mogelijk een spion is van wie het geheugen is gewist. De film deed het goed in de bioscoop en bracht ruim 260 miljoen dollar op tegen een investering van 65 miljoen.

Grijze muis

In de film is Douglas Quaid een bouwvakker. Maar in het originele script was hij een accountant. Verhoeven veranderde dit. ‘Niemand in het productieteam geloofde dat Schwarzenegger in die rol als grijze muis zou overtuigen,’ schrijft NRC Handelsblad die Verhoeven interviewde naar aanleiding van het dertigjarige bestaan van de film en in accountants kennelijk hele saaie onopvallende mensen ziet.

Vooruitziende blik

Toch kan Verhoeven een vooruitziende blik worden toegedicht. Dat Schwarzenegger als accountant wellicht minder geloofwaardig zou zijn geweest in Total Recall, bewees de voormalige bodybuilder toen hij van 2003 tot 2011 gouveneur van Californië was. Het overheidstekort liep tijdens zijn termijnen op van 4,5 miljard euro tot 19 miljard euro.

True Lies

Overigens was de gespierde Oostenrijk als acteur echter goed in staat een ‘grijze muis’ neer te zetten. Dit bewees hij in 1994 met True Lies. In deze film weet hij zijn vrouw er jarenlang te overtuigen dat hij een doodgewone verkoper is bij een computerbedrijf. In werkelijkheid schakelt hij als geheim agent in zijn eentje een terreurcel uit die een nucleaire aanval op de VS voorbereidt.