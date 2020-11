CPB verwacht hogere groei én werkloosheid

Na een krimp van 4,2% in 2020 groeit de Nederlandse economie volgend jaar 2,8%. Wel loopt de werkloosheid dan op tot boven de 6%. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB). Ondertussen bereikt het ziekteverzuim in de zorg een hoogtepunt.

Krimp iets lager

Vooral jongeren, werknemers met een flexibel arbeidscontract en zzp’ers zijn de dupe op de arbeidsmarkt. Het CPB gaat er in zijn basisscenario vanuit dat Nederland en andere Europese landen het coronavirus de komende zeven maanden onder controle krijgen. Het krimpcijfer voor 2020 is iets lager dan in de raming die het CPB op Prinsjesdag publiceerde, terwijl het herstel iets minder krachtig is.

Verzuim in zorg hoog

Het verzuim in de zorg- en welzijnssector bereikte met 6,2% in het tweede kwartaal het hoogste driemaandsniveau sinds 2003. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het betekent dat 62 van elke duizend te werken dagen zijn verzuimd wegens ziekte, een groei van bijna tien procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019, toen er 56 op de 1000 dagen werden verzuimd. Voor de gehele Nederlandse economie kwam het verzuimcijfer in het tweede kwartaal uit op 4,5%. Dat was slechts een lichte toename tegenover vorig jaar (toen 4,3%). In het tweede kwartaal van 2020 was het ziekteverzuim volgens het CBS het hoogst in de deelbranche verpleging, verzorging en thuiszorg. Het percentage lag daar op 7,9, tegen 6,8 een jaar eerder.