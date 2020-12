Tozo-handreiking geactualiseerd, meer duidelijkheid over accountantscontrole

De in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken opgestelde handreiking Tozo 3 is deze week geactualiseerd. Ook is er meer duidelijkheid over de accountantscontrole op misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O-beleid) en de omgang met IB-signalen. Dat meldt Divosa, de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein.

In de geactualiseerde Tozo-handreiking staan onder andere de aanpassing normbedragen per 1 januari 2021, extra toelichting bij inkomensbegrip DGA’s + aanpassing percentage vennootschapsbelasting, verantwoording van brutering, opslag voor horecaondernemers bij de TVL en de Brexit-gevolgen voor Tozo. De handreiking is bedoeld voor zowel gemeenten als alle anderen die bij de Tozo zijn betrokken.

IB-signalen bij controle Tozo-uitkeringen

Veel gemeenten zijn bezig met de controle van Tozo-uitkeringen in 2020. Hierbij worden volop IB-signalen gebruikt, meldt Divosa. In maart 2021 geeft de accountant zijn oordeel hierover. Er is een kans dat een aanzienlijk deel van de IB-signalen dan nog niet is opgepakt. Gemeenten zijn vrij om met betrekking tot Tozo hun eigen M&O-beleid vorm te geven als dat op een adequate wijze misbruik en oneigenlijk gebruik tegengaat. IB-signalen kunnen daarbij zeer bruikbaar zijn, constateert Divosa. Als die worden gebruikt, dan is het uitgangspunt om ‘belemmeringen’ zo veel mogelijk op te volgen. Soms zijn de aantallen zo groot dat het niet van een gemeente verwacht kan worden dat ieder signaal opvolging krijgt en dat dit is afgerond begin 2021. Daarom kan er een selectie van signalen worden gemaakt op basis van een onderbouwde risicoanalyse en een planmatige werkwijze. Die neemt de gemeente dan op in het M&O-beleid, net als wanneer welke controle plaatsvindt.

Wat controleert de accountant?

De accountscontrole start begin 2021. Dat vraagt van gemeenten dat ze in januari 2021 het M&O-beleid en controleplan Tozo hebben opgesteld en starten met de uitvoering. De accountant controleert niet of begin 2021 alle individuele IB-signalen zijn opgevolgd, meldt Divosa. De accountant controleert wel of er in de gemeente een effectief M&O-beleid is opgesteld en of er vervolg is gegeven aan dat plan. Ook controleert de accountant wel de werking van getroffen maatregelen (cf. paragraaf 4.3.3. Kadernota rechtmatigheid commissie BBV). Controleert de accountant bijvoorbeeld een uitkering en komt hij een dossier tegen met een niet opgepakt IB-signaal die volgens het controleplan op een later moment wel wordt opgepakt, dan merkt hij de uitkering niet als fout of onzeker aan. Wel moeten gemeenten zich in 2021 wel aan het controleplan houden. Daarop controleert de accountant bij de verantwoording over 2021.

Bron: Divosa