Inkomen land- en tuinbouw in 2020 lager door Corona

In 2020 wordt het gemiddelde inkomen uit land- en tuinbouwbedrijven geraamd op 54.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Dat is bijna 20.000 euro lager dan het gemiddelde in het goede landbouwjaar 2019, ondanks de ondersteunende coronamaatregelen van de overheid zoals bij de akkerbouw en sierteelt. Het is ook lager dan het gemiddelde van 59.000 euro over de periode 2015-2019. Dat blijkt uit de jaarlijkse inkomensraming van Wageningen Economic Research.

Agrarisch ondernemers en hun gezinsleden verrichten in de meeste sectoren nog de meeste arbeid zelf, maar krijgen meestal geen salaris. Een arbeidskracht die in een jaar 2.000 uur of meer werkt, wordt gezien als een onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje).

Coronaeffecten: minder vraag op enkele uitzondering na

De gemiddelde opbrengsten per land- en tuinbouwbedrijf nemen met 2% af, voornamelijk door vraaguitval als gevolg van de coronapandemie. Sluiting van foodservicebedrijven en catering in binnen- en buitenland kostte bijvoorbeeld vleeskuikenhouders en aardappeltelers veel omzet. In de supermarkten steeg tijdens de pandemie de vraag naar biologische en vrije uitloopeieren flink, maar de afzet van gewone scharreleieren naar de horeca kreeg grote klappen. Voor de snijbloementeelt is de achterstand in omzet van snijbloemen ontstaan na afkondiging van lockdown-maatregelen dit voorjaar in diverse landen, nog altijd niet ingelopen. De kosten en afschrijvingen stijgen in 2020 met gemiddeld 3%, vooral door toename van de bedrijfsomvang.

Grote verschillen tussen sectoren

Tussen, en ook binnen bedrijfstypen in de land- en tuinbouw zijn de inkomensverschillen ieder jaar groot. Akkerbouwers kampen met lagere prijzen van aardappelen, melkveehouders zien hun inkomen dalen door een lagere melkprijs en hogere voerkosten. Varkenshouders zien hun inkomen, na een historisch hoog niveau in 2019, in 2020 zelfs negatief worden. Het inkomen op pot- en perkplantenbedrijven wordt juist hoger geraamd dan in 2019. Ook boomkwekers, fruittelers, vollegrondsgroentetelers en melkgeitenhouders zien naar verwachting hun inkomen stijgen in 2020 door betere prijsvorming van de producten.

Bron: WUR