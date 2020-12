Novaa legt zich niet neer bij aanpassing governance NBA: ‘ALV op Noord-Koreaanse wijze georganiseerd’

Novaa weigert de nieuwe governancestructuur te accepteren waar de leden van de NBA afgelopen maandag tijdens de algemene ledenvergadering mee instemden. Volgens de beroepsorganisatie was er van alles mis met de wijze waarop het onderwerp door de NBA werd behandeld tijdens de ALV. Novaa wil daarom een onafhankelijk onderzoek naar de handelwijze rondom de ALV en pleit voor het organiseren van een nieuwe ledenvergadering. Dat schrijft Novaa-voorzitter Marco Moling in een brief aan het NBA-bestuur.

Novaa riep leden voorafgaand aan de ALV al op om tegen de door de NBA voorgestelde governanceplannen te stemmen, voornamelijk omdat daarin te weinig rekening zou worden gehouden met de MKB-accountant. De beroepsorganisatie voor MKB-accountants diende tijdens de ledenvergadering een motie in waarin werd opgeroepen om een heel nieuw plan te maken. Die werd afgelopen maandag echter verworpen: 65% van de 336 deelnemende leden stemde tegen.

‘Geen ruimte voor kritiek’

Novaa-voorzitter Moling heeft nu een brief aan de NBA gestuurd waarin hij een groot aantal bezwaren uit tegen de manier waarop het onderwerp door de NBA tijdens de online georganiseerde ledenvergadering werd behandeld. Zo zouden er verschillende dingen mis zijn gegaan qua digitale organisatie en stemprocedure, waardoor leden niet goed betrokken zouden zijn. Ook vindt Moling dat er tijdens de vergadering te weinig ruimte was voor kritiek. ‘Daarmee is willens en wetens de stemming beïnvloed’, schrijft hij aan de NBA. ‘Zowel voor en tijdens is er van alles aan gedaan om de activiteiten van de NBA zodanig te kleuren dat de aanwezigen de indruk over zouden houden dat de NBA op de goede weg is. Tegengeluiden werden niet gehoord. Dat past niet bij een publiekrechtelijke organisatie. Er moet ook ruimte zijn voor kritiek, maar tijdens de online ALV waren de zaken op Noord-Koreaanse wijze georganiseerd met als hoogtepunt de loze rede van directeur Wammes. Zo op het oog een mooi verhaal maar vol met loze beloften, aannames en een foutieve voorstelling van de feiten. Ook dit was een publiekrechtelijke vereniging onwaardig.’

Onderzoek

Op deze wijze is de stemming dan ook niet geldig, vindt Novaa. Daarom zou er een onafhankelijk onderzoek moeten komen naar de handelwijze rond de ALV. Ook pleit Novaa voor een nieuwe ALV ‘die voldoet aan alle eisen, waarbij alle leden hun stem kunnen uitbrengen, waaronder de governancevoorstellen.’

Reactie NBA

Accountancy Vanmorgen vroeg de NBA om een reactie op de brief van Novaa. Een woordvoerder laat weten: “Het NBA-bestuur heeft kennis genomen van de brief en zal daar op gepaste wijze op reageren. Dat gaat niet via de media.”