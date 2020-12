Nieuw platform Stipac wil korte metten maken met handmatige gegevensuitwisseling

Docco en GBNED hebben samen het platform Stipac opgezet. Dat moet de accountantssector een stap verder brengen op het gebied van standaardisatie en ketendigitalisering.

Beide organisaties ondersteunen van accountants- en administratiekantoren op het gebied van de zogeheten interoperabiliteit van gegevens. Docco is onder meer mede-initiatiefnemers van het Accountancy Power Platform, dat kantoren helpt om concreet aan de slag te gaan met data-analyse en robotisering. GBNED heeft onder meer Boekhoudplaza.nl opgezet om gebruikers wegwijs te maken in RGS en is ook initiatiefnemer van de RGS-brugstaat om grootboeksaldi op basis van RGS uit te wisselen met fiscale aangiftesoftware.

Nog veel handmatig overgenomen

Er zijn al tal van standaarden ontwikkeld in de branche, maar beide organisaties zien nog ruimte voor verbetering. ‘Ondanks al deze standaarden worden gegevens nog vaak handmatig overgenomen in de vastleggings- en rapportageketen: in de vastleggingsketen onder andere verkoopfacturen, kassabonnen en de loonjournaalpost en bij de rapportageketen bijvoorbeeld cijfers voor de winstaangifte (IB en VPB) en verloopstaten voor de jaarrekening.’ Daarnaast is het lang niet altijd mogelijk om gegevens elektronisch uit te wisselen tussen verschillende softwarepakketten onderling door het ontbreken van een standaard koppelmogelijkheid.

Beheer gegevensstandaarden

Daarom hebben Docco en GBNED nu het Standaardisatie- en interoperabiliteitsplatform accountancy (Stipac) opgezet. Dat wil ondersteuning gaan bieden in standaardisatie en ketendigitalisering. ‘Het gaat dan onder andere om het beheer en verdere ontwikkeling van gegevensstandaarden in de accountancy. Ook is Stipac bedoeld als linking-pin om de accountancysector te ondersteunen bij het afstemmen met andere organisaties, zoals de overheid, als het gaat om standaardisatie en interoperabiliteit.’

RGS-brugstaat

Als eerste gaat Stipac het beheer van de RGS-brugstaat voor zijn rekening nemen. ‘Documentatie van de RGS-brugstaat zal begin van 2021 dan ook te vinden zijn op de website van Stipac.’ Ook wil het platform in 2021 geautomatiseerde uitwisseling van de materiële vaste activa (MVA) richting de winstaangifte gaan regelen. ‘Gegevens als restwaarde en een specificatie voor de investeringsaftrek worden nu nog massaal met de hand overgenomen in fiscale aangiftesoftware, terwijl dit eenvoudig automatisch is te regelen vanuit de boekhouding.’

Meer informatie: www.stipac.nl