Machiel en de ziel van het familiebedrijf (4). Innoveren met de juiste governance

Familiebedrijven die een duidelijke governancestructuur hebben, kunnen veel sneller handelen en voorkomen potentiële geschillen. Die wendbaarheid is nu cruciaal, vindt Machiel Gosschalk, expert in familieondernemingen. Een vlog over innovatie en governance.

Machiel Gosschalk, telg uit een familiebedrijf, Next Gen Leader bij EY en blogger op Accountancy Vanmorgen, spreekt met journalist Jannie Benedictus over familiebedrijven in coronatijd. Governance is daarbij cruciaal, stelt hij. Je voorkomt er bijvoorbeeld mee dat de passieve aandeelhouder die zijn dividend in rook ziet opgaan, zich ineens met de koers van het bedrijf gaat bemoeien. Gosschalk vindt het belangrijk dat adviseurs van familiebedrijven begrijpen dat elke bedrijfskeuze direct invloed heeft op de familieverbanden. ‘Gaat het bedrijf uitbreiden naar Duitsland? Moet een van de broers of zussen daar dan regelmatig heen en baalt diens vrouw ervan? Het heeft allemaal impact. Dat moet je als adviseur begrijpen. Dan kun je een goede sparringpartner van de ondernemer zijn.’

