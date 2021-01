Geen accountants failliet in 2020; doek valt wel voor enkele boekhoudkantoren

In coronajaar 2020 zijn er naar het zich laat aanzien geen accountantskantoren failliet verklaard, blijkt uit een analyse van gegevens van Faillissementen.com en het centrale insolventieregister. Het doek viel wel voor een drietal kleine zelfstandige boekhoudkantoren.

Een van die kantoren was Grand Financial Services (faillissementsdatum 13 mei), onder meer opererend onder de URL www.voordeligeboekhouder.nl. Het bedrijf was statutair gevestigd in Rotterdam, maar de BV hield kantoor in Apeldoorn. De directeur/eigenaar boekte een bescheiden omzet van iets meer dan € 50.000 over 2019. Wegens ziekte ontstonden in 2018 achterstanden en tussen december 2019 en maart vorig jaar waren er om een andere reden geen werkzaamheden verricht: de DGA zat in detentie. Hij heeft zelf het faillissement aangevraagd toen bleek dat veel van zijn klanten naar een andere boekhouder waren overgestapt. Het bedrijf had een schuldenlast (inclusief de vorderingen van de Belastingdienst) van een kleine ton.

Aangifte faillissementsfraude

De Cijfer Company (Waalwijk, 15 januari failliet verklaard) betrof eveneens een eenmans-BV die zich afficheerde als ‘no-nonsense administratiekantoor’. De curator is daar niet van overtuigd: hij deed aangifte van faillissementsfraude bij de politie. Het kantoor liet een kleine twee ton schuld na, waaronder zo’n € 125.000 aan vorderingen van de fiscus.

Al twee jaar niet meer actief

Het derde omgevallen administratiekantoor is Zeelenberg Boekhouders Schiedam, 15 april). Dat bleek al twee jaar niet meer actief; als reden geeft de curator in het faillissementsverslag dat begin 2018 de werkzaamheden voor VWE, dataleverancier voor de automotivebranche, zijn gestopt. Naast administratieve dienstverlening behoorde ook dataverwerking tot de bedrijfsactiviteiten.

Er zijn ook enkele administratie-BV’s failliet verklaard die onderdeel waren van een groter geheel van bedrijven, zoals Adminoz (Baarn, één werknemer). Het concern waar het onder viel, is eind 2019 al failliet verklaard en had nog een vordering van zo’n € 14.000 openstaan.

Faillissement vernietigd

In oktober werd overigens wel degelijk een accountantskantoor failliet verklaard: het Doetinchemse Progress Accountants & Adviseurs. Dat faillissement is echter twee dagen na de uitspraak alweer vernietigd na gedaan verzet. Ook hier ging het om een bescheiden eenmans-onderneming, die aan faillissementsaanvrager leasebedrijf Plenus een schuld had van zo’n € 16.500. Via Qredits stond nog voor ruim € 96.000 aan financiering uit.

Vraagtekens bij faillissement Janssen & Bartraij

De balans over 2020 is positiever dan die over 2019, toen vijf accountants- en administratiekantoren omvielen. Daaronder was het (volgens Graydon) 40 medewerkers tellende Janssen & Bartraij uit Huissen. Ook het Edese Bos Accountants ging failliet. Dat faillissement is in 2020 opgeheven wegens gebrek aan baten. Voor de curator in het faillissement van Jansen & Bartraij is het werk nog niet ten einde: hij doet nog onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen in verband met compensatie van schulden door aan het kantoor gelieerde ondernemingen.