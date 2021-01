Ruitenburg neemt Amace over

Ruitenburg adviseurs & accountants heeft per 1 januari Amace overgenomen. Daarmee verdubbelt het bedrijf het aantal vestigingen in Den Haag tot twee.

Ruitenburg telt nu ruim 280 medewerkers en vestigingen in Delft, Maasdijk, Maassluis en Den Haag. Volgens bestuursvoorzitter Jan-Pieter Bood miste Ruitenburg nog ‘echte Haagse roots’. ‘Die hebben wij gevonden in Amace. De korte lijnen en persoonlijke benadering voor onze klanten blijven zo behouden.’ Brian Akeroyd, partner bij Amace, geeft aan dat zijn bedrijf extra advieskracht zocht en dat de aansluiting bij de internationale MSI Global Alliance een reden was om met Ruitenburg in zee te gaan.amace

In 2019 was Ruitenburg goed voor een omzet van € 23,5 miljoen en de 30e plaats in de Top 30 Accountantskantoren. Assurance-acitiviteiten leverden toen € 2,9 miljoen op. Op de foto: Voorste rij (v.l.n.r.) Arlo van der Meer en Brian Akeroyd van Amace. Achterste rij (v.l.n.r.) Ronald Steenks, Patrick van Amelsvoort en Jan-Pieter Bood van Ruitenburg.