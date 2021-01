AFM: toezicht niet-OOB’s volgend jaar definitief weg bij NBA en SRA

Vanaf 2022 komt het toezicht op de ruim 250 niet-OOB’s volledig bij de AFM te liggen. Verder publiceert de AFM eind 2021 de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteitsslag bij de zes OOB-accountantskantoren. Dit is een belangrijk ijkpunt om te bepalen of de in 2014 ingezette inspanningen om de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren succesvol zijn geweest, meldt de toezichthouder.

Dat schrijft de AFM in haar jaarlijkse toezichtagenda die vandaag is gepubliceerd. Minister Hoekstra van Financiën liet september vorig jaar al weten dat hij uitging van een scenario waarin de AFM de uitvoering van het toezicht op de niet-OOB-accountants per 1 januari 2022 overneemt van NBA en SRA. SRA had daar toen forse kritiek op en noemde de verschuiving ‘ontwrichtend voor het MKB’. Het toezicht gaat volgens SRA fors meer tijd en geld kosten en MKB-ondernemers zouden daardoor opdraaien. De overgang wordt dit jaar voorbereid, meldt de AFM.

In de toezichtagenda gaat de AFM onder andere uitgebreid in op de prioriteiten dit jaar met betrekking tot het toezicht op de accountancy:

Het belangrijkste doel in het toezicht op accountancy is:

Doel 2020-2022: Hogere kwaliteit van controles en bijdragen aan effectieve prikkels voor accountants(organisaties).

Met ons toezicht op de accountantsorganisaties dragen we bij aan betrouwbare en relevante (niet) financiële verslaggeving. Dit is belangrijk voor beleggers en andere gebruikers van financiële informatie.

Het toezicht van de AFM blijft gericht op het duurzaam verhogen van de kwaliteit van wettelijke controles. Het in 2020 verschenen rapport van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) en de kabinetsreactie hierop benadrukken deze noodzaak en de uitdagingen op dit gebied. De minister van Financiën heeft twee kwartiermakers benoemd die de opvolging van de aanbevelingen van de CTA gaan monitoren.

Op basis van het CTA-rapport heeft de minister van Financiën besloten om het bestaande toezichtsysteem te versterken. Als gevolg hiervan wordt het toezicht voor wat betreft naleving van de Wet toezicht accountantsorganisaties, waaronder de kwaliteitsbeheersing en de kwaliteit van wettelijke controles bij de niet- Organisaties van Openbaar Belang (OOB)-accountantsorganisaties vanaf 2022 niet langer verricht door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Samenwerkende Registeraccountants en AccountantsAdministratieconsulenten (SRA). In samenwerking met deze organisaties zal de AFM zich gedurende 2021 voorbereiden om gereed te zijn dit toezicht vanaf 2022 over te nemen.

Naast het overnemen van het toezicht op de niet-OOB-accountantsorganisaties, blijft het toezicht van de AFM gericht op het duurzaam verhogen van kwaliteit bij OOB-accountantsorganisaties. Om te bevorderen dat de sector een duurzame kwaliteitsslag realiseert, blijft de AFM onderzoek doen naar de kwaliteit van wettelijke controles en de realisatie van de duurzame borging van de randvoorwaarden voor kwaliteit. Uit de kabinetsreactie op het definitieve rapport van de CTA blijkt een wens voor intensivering van toezicht door vaker onderzoek te doen en daarbij meer wettelijke controles te betrekken. De AFM is in overleg met het ministerie van Financiën over de benodigde bekostiging van deze intensivering.

Om het doel de komende jaren te kunnen bereiken, stelt de AFM de hiernavolgende toezichtprioriteiten met bijbehorende activiteiten.

Prioriteit: Onderzoek naar de kwaliteitsslag van OOB-accountantsorganisaties

In 2021 blijft het toezicht van de AFM gericht op het verhogen van de kwaliteit van wettelijke controles bij OOB-accountantsorganisaties. In 2014 heeft de sector verbeteringen aangekondigd en zijn accountantsorganisaties een verandertraject gestart. De AFM verwacht van de accountancysector dat de ingezette veranderingen in 2020/2021 het beoogde effect hebben en dat de sector de kwaliteit van wettelijke controles duurzaam geborgd heeft.

Belangrijkste activiteiten 2021:

Voortzetting van het in het 2020 gestarte onderzoek naar de realisatie van de kwaliteitsslag van OOB-accountantsorganisaties. We doen onderzoek naar de kwaliteit van wettelijke controles, naar kwaliteitswaarborgen en aspecten van een kwaliteitsgerichte cultuur.

Prioriteit: Toezichtaanpak niet-OOB accountantsorganisaties

De NBA en SRA voeren momenteel toetsingen uit bij de niet-OOBaccountantsorganisaties in het wettelijke controledomein. Vanaf 2022 komt de uitvoering van het gehele toezicht bij de AFM te liggen. De AFM zal in 2021 het risicogestuurd toezicht op niet-OOB-accountantsorganisaties voorbereiden. Hierbij zal ook met de kwartiermakers worden overlegd. De uitbreiding van het toezicht heeft impact op de benodigde capaciteit en middelen van de AFM.

Belangrijkste activiteiten 2021:

De ontwikkeling en implementatie van een datagedreven toezichtaanpak voor niet-OOB- accountantsorganisaties.

Er vinden in 2021, in samenwerking met de NBA en SRA, pilots plaats van de ontwikkelde toezichtmethodologie.

Op basis van risico-indicatoren en risico-analyse een risicogestuurde aanpak ontwikkelen voor het uitvoerende toezicht op niet-OOBaccountantsorganisaties vanaf 2022.

Prioriteit: Invloedrijk in (inter)nationale discussies

De AFM wil ongewenste prikkels in de structuur van de accountancysector bestrijden. Daarom bevorderen we dit thema op de agenda van (inter) nationale organisaties.

Daarnaast maken we ons hard voor adequate regelgeving over nietfinanciële informatie. Zodat ondernemingen niet-financiële prestaties, zoals op gebied van duurzaamheid en diversiteit voor ondernemingen, opnemen in de verslaggeving en accountants hier in de controle aandacht aan besteden.

Belangrijkste activiteiten 2021:

De kwaliteit van (niet) financiële verslaggeving en de daarvoor nodige regelgeving internationaal onder de aandacht brengen. Onder meer bij de European Securities and Markets Authority (ESMA) en de International Organization of Securities Commissions (IOSCO).

Bijdragen aan de discussies om kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector te adresseren bij onder meer de Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) en de International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR).

Overleg met het ministerie van Financiën over de beleidsmatige randvoorwaarden die nodig zijn voor zo effectief mogelijk toezicht op de accountantsorganisaties.

Prioriteit: Verbeteren van geïntegreerde verslaggeving en datagedreven toezicht op verslaggeving

De AFM houdt toezicht op en bevordert het rapporteren van relevante en betrouwbare financiële en niet-financiële informatie in de jaarlijkse (geïntegreerde) verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen, onder andere gericht op eerlijke en transparante duurzaamheidsverslaggeving. Technologische ontwikkelingen beïnvloeden verslaggeving steeds meer. Inspelend op deze ontwikkelingen gaat de AFM op zoek naar verdergaande oplossingen voor effectiever risicogestuurd toezicht op verslaggeving.

Belangrijkste activiteiten 2021:

Onderzoek naar de mate waarin aspecten van geïntegreerde verslaggeving worden toegepast.

Verder ontwikkelen van de datagedreven toezichtaanpak op basis van nieuwe technieken zoals tekstmining en kwantitatieve risico-analyse.

Doorlopende activiteiten toezicht op accountancy

De AFM besteedt ook in 2021 een belangrijk deel van haar capaciteit aan doorlopende taken in het toezicht op accountancy.

De belangrijkste activiteiten: