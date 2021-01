Bril Accountants nieuw SRA-lid

Bril Accountants uit Zeist is lid geworden van de SRA. Het kantoor telt drie medewerkers. Daar komen binnenkort twee starters bij.

Belangrijkste meerwaarde van het SRA-lidmaatschap ziet het bedrijf in ondersteuning bij de invulling van de compliancefunctie en hulpmidellen bieden bij een nog meer datagedreven controleaanpak. Volgens Arend van de Geest, RA en partner, is Bril een flexibel en jong kantoor. ‘We hebben een open en heldere communicatie en werken het liefst met het complete team aan een case. We zijn datagedreven en zorgen dat we de klant door en door kennen. Dit leidt tot een goede en duurzame relatie.’

Kennis delen

Bril kan een rol spelen in de ondersteuning in dossierreviews of OKB’s bij andere leden. Van de Geest: ‘Op het gebied van specifieke branches – we hebben veel klanten in de reisbranche – willen we graag onze kennis delen met andere leden, bijvoorbeeld over risico’s en aandachtspunten voor controles.’

De SRA telt in totaal zo’n 375 leden.