Unit4 Bedrijfssoftware. Alles onder controle!

Als nuchter en pragmatisch Hollands bedrijf houdt Unit4 Bedrijfssoftware zich al ruim veertig jaar bezig met het ontwikkelen van innovatieve software met en voor accountants en ondernemers. Twee werelden waarin controle een belangrijke rol speelt. Wij vroegen Joris van Leeuwen, Chief Commercial Officer, en Michel Jongboer, Head of Strategy & Portfolio, onder meer naar de ontwikkelingen die zij zien in de accountancymarkt.

Hoe is de cultuur binnen jullie organisatie?

‘Energiek, als een zojuist opgestart bedrijf. Een bedrijf met heel veel zin om de wereld van de ondernemer en het administratie- of accountantskantoor nog verder te verenigen door in te zetten op de voortdurend toegevoegde waarde van het kantoor naar de ondernemer. Een plek waar hard (en slim) werken wordt gewaardeerd en wordt gecombineerd met de nodige dosis humor. Een plek waar lijnen kort zijn en de vraag “wat lossen we op voor de klant?” altijd centraal staat.’

Wat zien jullie in de markt gebeuren?

‘Door standaardisatie in de markt zien we dat bepaalde administratieve zaken binnen een kantoor vergaand worden geautomatiseerd. Standaardisatie zorgt er tegelijkertijd ook voor dat ondernemers zelf eenvoudiger kunnen switchen van het ene kantoor naar het andere. Unit4 Bedrijfssoftware heeft daarom zeer stevig ingezet op de voortdurend toegevoegde waarde van de kantoren naar ondernemers. Het omzetten van beschikbare data, gecombineerd met de vaardigheden en het netwerk van kantoren, zorgt ervoor dat de ondernemer-kantoorrelatie sterker wordt dan ooit. Aangiftes en rapportages worden door ondernemers steeds meer gezien als ‘hygiënefactoren’ in een totale dienstverlening.

Precies op dit punt haakt Unit4 Bedrijfssoftware in. Wij leveren inzichten over alle domeinen heen en ondersteunen relatiebeheerders in het toevoegen van extra waarde naar de ondernemer. Dit combineren we met een veel grotere efficiency waardoor de omzet bij ondernemers geborgd blijft en kan groeien. We zien dat er momenteel bij administratie- en accountantskantoren veel vraag is naar aanvullende diensten. Een goede productiviteit is belangrijker dan ooit. Om de productiviteit te optimaliseren heeft Unit4 Bedrijfssoftware een concept ontwikkeld waarmee het voor kantoormanagers eenvoudig is te zien waar verschillende teamleden staan in het afwikkelen van hun werk. Ook kunnen zij planningen van medewerkers binnen het kantoor combineren. Zo zien de kantoormanagers waar een optimaal resultaat kan worden geboekt.’

Wat maakt jullie software onderscheidend?

‘Onze software biedt de meest efficiënte productiestraat in Nederland. We weten als geen ander hoe de accountant denkt en hoe de ondernemer doet. Als enige partij in de Nederlandse markt zijn wij in staat het hele kantoor te automatiseren voor alle disciplines met ‘state of the art’ cloudsoftware. Wij integreren de wereld van de ondernemer en het administratie- of accountantskantoor. Hierdoor kan alle dienstverlening die een kantoor traditioneel verleent op de snelst mogelijke manier worden geleverd. Van aangifte, tot rapport, tot deponering. Alles wordt vanuit een centrale dataset gemaakt.

Daarnaast besteden wij veel aandacht aan ondersteuning van gebruikers door Smart Learning in te zetten. Smart Learning is een combinatie van video’s, tips in de software en webinars. Hiermee borgen we dat gebruikers meegroeien met de toename in functionaliteit. Nieuwe en ervaren medewerkers kunnen op deze manier steeds weer kennismaken met innovaties en mogelijkheden vanuit de software. Zo bereiken we samen nog meer efficiency, succes en werkplezier. En houden we alles onder controle!’

Deze bijdrage is ook opgenomen in het ICT & Kantoortijdschrift. Klik hier voor de online versie van het tijdschrift.

Meer weten over ICT & Kantoor? Op het ICT & Kantoorcongres op dinsdag 8 september 2020 gaan we in op jouw type kantoor, de rollen die daarbij horen en hoe je die kunt invullen.