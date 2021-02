RVO neemt beoordeling SBI-codes bij afgewezen TVL-aanvragen opnieuw onder de loep

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) buigt zich opnieuw over een aantal afgewezen aanvragen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Aanleiding is een oordeel van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uit december.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) laat dat weten in antwoord op Kamervragen. Kamerlid Aartsen (VVD) had in december vragen gesteld over de uitspraak van het CBb, waarin ondernemers gelijk kregen met hun bezwaar tegen het afwijzen van hun TVL-aanvraag.

Het CBb oordeelde dat ondernemers soms beoordeeld moeten worden op alle SBI-codes die zij hebben bij de Kamer van Koophandel, niet alleen de eerst vermelde SBI-code. ‘Het oordeel van de rechter was dat de RVO in eerste instantie mag uitgaan van de volgorde van de activiteiten, zoals opgenomen in het Handelsregister. Indien een ondernemer bij RVO.nl in bezwaar bestrijdt dat deze gegevens juist zijn, moet RVO.nl nader onderzoek doen naar de feitelijke hoofdactiviteit van de ondernemer’, antwoordt Keijzer. In de betreffende zaken hadden de ondernemers voldoende onderbouwd dat de activiteit die bij de Kamer van Koophandel als nevenactiviteit stond geregistreerd, hun hoofdactiviteit was, zodat ze alsnog een hogere subsidie hebben ontvangen.

Nog 26 beroepszaken in behandeling

Het CBb heeft nog 26 van zulke beroepszaken liggen, aldus de staatssecretaris. In totaal waren er eind januari bij de RVO 2.393 bezwaarschriften ontvangen naar aanleiding van 133.158 beoordeelde TVL-aanvragen. Daarvan zijn er 1.392 afgehandeld of nog in behandeling. ‘Daarvan gaat het gaat het in 575 van die dossiers om SBI-codes, deze zijn echter niet allemaal vergelijkbaar met de aan het CBb voorgelegde zaken. RVO.nl houdt geen exacte registratie bij van de aangevoerde argumenten in de individuele bezwaarzaken.

Van de bezwaren die over SBI-codes gaan en afgehandeld zijn, zijn er 179 gegrond verklaard en 191 ongegrond. De andere bezwaarzaken die over SBI-codes gaan, zijn naar aanleiding van de uitspraak aangehouden.’

Ondernemers worden geïnformeerd

De drie zaken waarover het CBb een uitspraak heeft gedaan, zijn opnieuw beoordeeld en de ondernemers krijgen alsnog een hogere subsidie. ‘RVO.nl beziet of de uitspraken gevolgen hebben voor de bezwaren over SBI-codes die ongegrond zijn verklaard. Waar nodig zal RVO.nl deze bezwaren in het licht van de uitspraken opnieuw beoordelen.’ Ondernemers die bezwaar hebben gemaakt tegen de beoordeling op grond van de SBI-code, worden daarover geïnformeerd.

Bron: Rijksoverheid.nl

