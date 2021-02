‘Nog steeds belastingontwijking Uber via Nederland’

De in 2019 ingevoerde wetgeving tegen belastingontwijking door multinationals voorkomt niet dat techbedrijf Uber nog steeds belasting ontwijkt in Nederland. Dat stelt journalistiek platform Follow the Money op basis van eigen onderzoek.

Fiscale trucs via holding

De aanbieder van taxiritten en maaltijdbezorging is volgens FTM na 2019 overgegaan op een nieuwe fiscale structuur waarbij nog altijd via Nederland belasting wordt ontweken. Daarvoor is in Amsterdam een nieuwe holding opgericht, waar in 2019 ongeveer 5,8 miljard dollar binnenkwam. Vervolgens zou Uber rond de holding verschillende fiscale trucs toepassen waardoor in Nederland zo min mogelijk winstbelasting hoeft te worden betaald.

Lening drukte winst

Een voorbeeld van zo’n fiscale constructie is een aflossingsvrije lening van 16 miljard dollar die Uber zichzelf zou hebben gegeven uit een andere vennootschap van Uber in Singapore. Daarover betaalt het bedrijf ongeveer 8 procent rente, zo’n 1,3 miljard dollar per jaar. Dat bedrag drukte de winst van Uber in Nederland, waardoor het bedrijf hier minder belasting verschuldigd is. De lening zou geen zakelijk karakter hebben.

Bron: NOS