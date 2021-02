Veel verkopers van mondkapjes profiteerden zelf van btw-verlaging

De btw-verlaging op mondkapjes die het kabinet invoerde in aanloop naar de verplichting om een mondkapje in het OV te dragen is lang niet altijd bij de consument terechtgekomen. Bijna vier op de tien verkopers van mondmaskers hebben de btw-verlaging van 21% naar 0% die het kabinet in mei vorig jaar doorvoerde zelf opgestreken. Dat blijkt uit een bijdrage van Sophie de Mol van Otterloo en Erik Kranendonk van het ministerie van Financiën in economenblad ESB.

Verlaging niet altijd doorberekend

Als de btw-verlaging volledig wordt doorberekend aan de consument zou de verkoopprijs van mondkapjes 17,4% lager liggen dan ervoor. Dat blijkt in de praktijk echter lang niet altijd het geval te zijn geweest. Van de 58 bestudeerde mondkapjesverkopers lieten er na de btw-verlaging 22 hun prijs tien dagen later ongewijzigd, stellen de onderzoekers vast. Van de resterende 36 verkopers hadden er eind mei 33 hun prijzen met 17,4% of meer laten zakken, terwijl er drie hun prijzen zelfs hadden opgetrokken.

Prijsdaling

De btw-verlaging is opmerkelijk genoeg wél nagenoeg volledig doorgerekend in de gemiddelde prijs van medische mondkapjes (-17%). Voor herbruikbare en wegwerpmondkapjes was dat percentage respectievelijk -13 en -11. Ongeveer rond juni begonnen de prijzen van de verschillende soorten mondkapjes wel sterk te dalen. Tegen het einde van het jaar kostten medische mondkapjes en wegwerpmaskers 44% minder dan halverwege mei, voor de herbruikbare was dat 23%. ‘Dit kan erop duiden dat het aanbod in de aanvankelijk krappe markt voor mondkapjes is vergroot’, stellen de onderzoekers.

