Chef KPMG UK door het stof na opmerkingen over ‘gejammer’ personeel

Bestuursvoorzitter Bill Michael van de Britse tak van KPMG heeft zijn excuses aangeboden nadat hij tijdens een virtuele bijeenkomst over de coronapandemie en de impact van de lockdown tegen personeel had gezegd dat ze moeten stoppen met jammeren.

Australier Michael, die KPMG UK sinds 2017 leidt, sprak afgelopen maandag tijdens een town hall meeting waar ongeveer een derde van de 1500 consultancymedewerkers bij aanwezig waren. Medewerkers lieten tijdens de bijeenkomst hun zorgen blijken over mogelijke toekomstige salarisverlagingen en veranderingen in hun vergoeding. Ook kaartten ze bezwaren aan tegen de ‘gedwongen distributiecurve’ waarmee KPMG de prestaties van personeel meet. Daarbij worden individuen binnen een team gerangschikt van beste naar slechtste.

Michael schoffeerde het personeel daarop volgens de Financial Times door te zeggen dat de medewerkers moesten ‘ophouden met jammeren’ over de werkomstandigheden en met het ‘spelen van de slachtofferkaart’.

Excuses

Michael, die in maart 2020 zelf in het ziekenhuis lag vanwege een covidbesmetting, bood tijdens de bijeenkomst al zijn excuses aan voor zijn woordkeuze en deed dat later nog eens in een e-mail aan alle medewerkers van de consultancytak: “I am sorry for the words I used, which did not reflect what I believe in, and I have apologised to my colleagues. Looking after the wellbeing of our people and creating a culture where everyone can thrive is of critical importance to me and is at the heart of everything we do as a firm.”