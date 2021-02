NOW voor hedgefunds en vermogensbeheerders: hoe zit dat?

Minister Koolmees beantwoordt Kamervragen over hedgefunds en vermogensbeheerders die mogelijk NOW-steun ontvangen.

Elke onderneming met werknemers kan gebruik maken van de NOW-regeling, mits de werkgever minimaal 20 procent omzetverlies lijdt in een aaneengesloten periode van drie maanden en uiterlijk in februari 2020 omzet is geweest.

Overzicht hedgefunds?

Is een overzicht te geven van het aantal professionele handelaren in financiële producten en vermogensbeheerders dat gebruik heeft gemaakt van de NOW-regeling en de omvang van de steun die deze partijen tot nu toe hebben ontvangen?

Een sluitend overzicht is niet te geven omdat UWV deze partijen niet afzonderlijk registreert. UWV maakt gebruik van een veel bredere sectorindeling. De genoemde partijen vallen onder de door UWV-gehanteerde sector ‘financiële dienstverlening’. Deze sector omvat meer soorten ondernemingen dan het type onderneming waar u naar vraagt.

Wel heeft UWV een openbaar register beschikbaar gesteld, waar alle bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de NOW geregistreerd staan.

Geen principieel onderscheid

Ondernemers handelend op de financiële markten hebben evenmin als ondernemers actief in andere sectoren van de economie invloed op de beperkende maatregelen. Hierin schuilt daarom dan ook geen principieel onderscheid in te verlenen steun. Ondernemerschap gaat in alle gevallen gepaard met het nemen van risico’s. In normale tijden zijn deze risico’s voor rekening van de ondernemer.

Het kabinet beschouwt de effecten van de coronacrisis echter niet als behorend tot het reguliere ondernemersrisico. Daarom heeft het kabinet uitzonderlijke economische maatregelen getroffen. Deze hebben nadrukkelijk tot doel werk en inkomen te beschermen, door onder meer steun te richten op bedrijven die vanwege de coronacrisis personeel niet kunnen doorbetalen. Daarbij geldt wel dat

de minister al eerder een moreel appèl heeft gedaan op werkgevers om de NOW-subsidie alleen aan te vragen als dat echt nodig is.

Bonusverbod

Koolmees vindt dat ondernemingen die gebruik maken van de NOW verantwoord moeten omgaan met het gemeenschapsgeld dat zij ontvangen. Hij heeft ondernemers bij de totstandkoming van het verbod op bonussen en dividend in de regeling dan ook gewezen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het uitkeren van bonussen en dividend en het tegelijkertijd aanvragen van de NOW-subsidie.

Tegelijkertijd geldt het bonusverbod in de regeling alleen voor management, directie en bestuur van een onderneming. De regeling kent geen beperkingen ten aanzien van bonussen aan ander personeel.

De minister vindt het onwenselijk om onderscheid te maken tussen sectoren, want de regeling heeft als doel het zoveel mogelijk mensen in dienst te kunnen houden, onafhankelijk van de sector waartoe de baan behoort. Ook uitvoeringstechnisch biedt de regeling geen mogelijkheid om onderscheid te maken tussen sectoren.

Terugvorderen subsidie

Zo lang de partijen voldoen aan de voorwaarden en verplichtingen van de NOW-regeling, is het niet aan de orde en ook niet rechtmatig om de subsidie terug te vorderen. Wanneer blijkt dat een ondernemer zich niet houdt aan het verbod om bonussen aan management, directie en bestuur uit te keren, zal dit vanzelfsprekend wel gebeuren. De subsidie wordt dan namelijk met terugwerkende kracht op nihil gesteld. Dat betekent dat ook de al eerder uitbetaalde voorschotten worden teruggevorderd.

Het behalen van een positief bedrijfsresultaat over 2020 is op zichzelf geen reden om de subsidie terug te vorderen. Binnen de NOW wordt namelijk gekeken naar de gerealiseerde omzetdaling in de NOW-periode van drie maanden (of vier maanden binnen de NOW-2).

Wanneer blijkt dat een ondernemer minder dan 20 procent omzetdaling heeft gehad in deze periode, leidt dit tot een nihilstelling van de subsidie en zal deze worden teruggevorderd.

Geen aanvullende maatregelen

Welke maatregelen wil de minister nemen om te voorkomen dat handelaren in dienst bij NOW-steun ontvangende financiële partijen, die niet tot het bestuur of het management behoren, bonussen uitgekeerd krijgen?

Zolang de ondernemingen voldoen aan de voorwaarden en verplichtingen van de regeling, acht de bewindsman aanvullende maatregelen niet gewenst. Hij vindt dat de huidige vormgeving van het bonusverbod binnen de NOW passend is.

Een bredere toepassing van het bonusverbod, namelijk het includeren van overige werknemers in dit verbod, zal leiden tot een verzwaring die de toegang tot de NOW voor heel veel werkgevers in allerlei sectoren zal beperken. Daarbij is het ook niet mogelijk om de regeling met terugwerkende kracht hierop aan te passen, aldus de minister.

Beantwoording Kamervragen over hedge funds en vermogensbeheerders die NOW-steun ontvangen