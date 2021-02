Stof happen niet voldoende, Bill Michael (KPMG) op non-actief

KPMG UK is een intern onderzoek gestart naar topman Bill Michael, nadat deze maandag het personeel had geschoffeerd. Tot de resultaten bekend zijn staat Michael op non-actief.

Stop met jammeren

Australier Michael, die KPMG UK sinds 2017 leidde, sprak maandag tijdens een town hall meeting waar ongeveer een derde van de 1500 consultancymedewerkers bij aanwezig waren. Medewerkers lieten tijdens de bijeenkomst hun zorgen blijken over mogelijke toekomstige salarisverlagingen en veranderingen in hun vergoeding. Ook kaartten ze bezwaren aan tegen de ‘gedwongen distributiecurve’ waarmee KPMG de prestaties van personeel meet. Daarbij worden individuen binnen een team gerangschikt van beste naar slechtste. Michael schoffeerde het personeel daarop door te zeggen dat de medewerkers moesten ‘ophouden met jammeren’ over de werkomstandigheden en met het ‘spelen van de slachtofferkaart’.

Door het stof

Michael ging al tijdens de bijeenkomst door het stof door zijn excuses aan te bieden voor zijn woordkeuze. Hij deed dat later nog eens in een e-mail aan alle medewerkers van de consultancytak: ‘I am sorry for the words I used, which did not reflect what I believe in, and I have apologised to my colleagues. Looking after the wellbeing of our people and creating a culture where everyone can thrive is of critical importance to me and is at the heart of everything we do as a firm.’

Intern onderzoek

Maar deze knieval blijkt niet voldoende. Woensdag zei Michael opzij te stappen hangende een intern onderzoek naar zijn uitlatingen tijdens de personeelsbijeenkomst. Volgens een ingewijde heeft Michaels houdingen ten opzichte van covid-19 veel kwaad bloed gezet binnen het bedrijf. Nadat de topman zelf van corona was genezen, zou hij volgens The Daily Mail van alle medewerkers hebben geëist dat ze weer op kantoor kwamen werken en hebben gefulmineerd tegen mensen die dit weigerden. Ook de mededeling van KPMG dat allochtone medewerkers 38,2% minder verdienen dan autochtone collega’s omdat zij veel minder vaak in senior functies werken, heeft voor een hoop ophef onder het personeel geleid. Tijdens de gewraakte bijeenkomst zou Michael zich ook schamper hebben uitgelaten over mogelijke discriminatie binnen KPMG.