Ziekteverzuim naar record, financiële dienstverlening ‘gezondst’

Met 4,9 procent klom het ziekteverzuim in het vierde kwartaal van 2020 naar de hoogste stand sinds 2002. Het ziekteverzuim was in de gezondheids- en welzijnszorg het hoogst en in de financiële dienstverlening het laagst.

Zorg hoogst

Het ziekteverzuim was in de gezondheids- en welzijnszorg met 6,8 procent het hoogst. Dit is 0,9 procentpunt meer dan in het vierde kwartaal een jaar eerder. In de zorg is het ziekteverzuim nog niet eerder zo sterk toegenomen. Daarnaast is dit het hoogste ziekteverzuim in 18 jaar tijd. Vooral in de verpleeg-en verzorgingstehuizen werd er veel verzuimd vanwege ziekte; het ziekteverzuim lag daar met 8,2 procent 1,1 procentpunt hoger dan een jaar eerder. In de welzijnszorg zonder overnachting was het verzuim 6,9 procent. Hier valt onder andere de thuiszorg en maatschappelijk werk onder.

Horeca neemt snel toe

De horeca kende het vierde kwartaal van 2020 de sterkste toename in verzuim: dit nam toe tot 4,3 procent, 1,5 procentpunt meer dan in het vierde kwartaal van 2019. Ook in het derde kwartaal lag het verzuim in de horeca al 1,5 procentpunt hoger dan een jaar eerder. Niet eerder nam het ziekteverzuim in de horeca zo snel toe.

Laagst in financiële dienstverlening

Het ziekteverzuim was het vierde kwartaal het laagst in de financiële dienstverlening. Met 2,8 procent is het verzuim onveranderd ten opzichte van een jaar eerder. In de overige dienstverlening (4,9 procent) was de toename met 1,0 procentpunt eveneens bovengemiddeld. Deze bedrijfstak omvat onder andere kappers, schoonheidsspecialisten en wasserijen. In de industrie was de toename met 0,5 procentpunt weliswaar kleiner, maar het verzuim was met 6,1 procent bovengemiddeld. Er waren in het vierde kwartaal ook bedrijfstakken waar het verzuim juist afnam. Bij het openbaar bestuur en overheidsdiensten (5,0 procent) was het verzuim 0,7 procentpunt lager.

Kleine bedrijven gunstig

Het ziekteverzuim is traditiegetrouw het laagst bij de kleinste bedrijven. Bij bedrijven met minder dan 10 werknemers was het verzuim 3,3 procent. Met een toename van 1,5 procentpunt hadden zij wel de grootste stijging in ziekteverzuim. Bij de middelgrote bedrijven lag het verzuim met 4,5 procent een half procentpunt hoger dan een jaar eerder, bedrijven met 100 werknemers of meer hadden een ziekteverzuimpercentage van 5,5 procent (0,2 procentpunt meer dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder).

Bron: CBS