Bijna helft van de bedrijven gebruikt coronasteunmaatregel

Van de bedrijven met 2 of meer werkzame personen maakte in 2020 48 procent gebruik van een coronasteunmaatregel. Het merendeel had een steunmaatregel ter compensatie voor loonkosten, tegemoetkoming voor vaste lasten of uitstel van belastingbetaling. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

Tot en met 31 december 2020 maakten bijna 198 duizend bedrijven met 2 of meer werkzame personen gebruik van een van de zestien regelingen. Het meest werd gebruikgemaakt van de NOW-regeling (28 procent), vervolgens van de TOGS/TVL-regeling (24 procent) en tot slot van uitstel van belastingbetaling (22 procent). Een deel van de bedrijven gebruikte een combinatie van deze regelingen.

Meeste steun aangevraagd door horecabedrijven

In de horeca ontvingen de meeste bedrijven een tegemoetkoming vaste lasten (85 procent) en/of een vergoeding voor loonkosten (60 procent). Ook in de overige dienstverlening (zoals kappers en schoonheidssalons) en de cultuur, sport en recreatie gebruikten meer dan de helft van de bedrijven de vaste lastenregeling. In alle bedrijfstakken heeft minder dan de helft van de bedrijven uitstel van belastingbetaling gekregen. Van alle sectoren maakten bedrijven in de landbouw, bosbouw en visserij het minst gebruik van de drie veelgebruikte regelingen.

Eerste pakket het meest gebruikt

Tijdens de eerste aanvraagperiode maakten de meeste bedrijven gebruik van de regeling voor loonkosten of vaste lasten. Bij de tweede aanvraagperiode waren er minder aanvragen voor loonkosten en vaste lasten door bedrijven ten opzichte van de eerste periode. In deze periode (ongeveer van juli tot en met oktober) waren er minder beperkende maatregelen. De economie groeide het derde kwartaal van 2020 met 7,8 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. In het tweede kwartaal van 2020 kromp de economie nog met 8,5 procent. Met meer beperkende maatregelen nam aan het eind van het jaar het gebruik van de loonkostenregeling weer wat toe. Wel bleef het gebruik van deze steunmaatregel een stuk lager dan in de eerste aanvraagperiode. Dat is ook het geval bij de vaste lasten regeling. Bij de TVL-Q4 is weliswaar de doelgroep vergroot, maar is er nog geen sprake van een eindbeeld, omdat deze regeling tot 29 januari 2021 open stond.

Bron: CBS