Dekkingsgraad omhoog bij ABP en pensioenfonds Shell

Bij de meeste grote pensioenfondsen is de dekkingsgraad in januari verder gedaald. Uitzonderingen daarop vormen ambtenarenfonds ABP en het pensioenfonds van Shell.

Over het algemeen zorgden negatieve beleggingsrendementen voor een daling van de dekkingsgraad, die aangeeft welk deel van de totale toekomstige uitkeringsverplichtingen een fonds op dit moment in kas heeft. Door een lichte rentestijging werd het verlies uit beleggingen weer iets goedgemaakt, maar bij zorgpensioenfonds PFZW, de metaal- en techniekfondsen PMT en PME en het pensioenfonds voor de vervoersector daalde de dekkingsgraad desondanks.

Beleidsdekkingsgraad veelal onder 100%

De beleidsdekkingsgraad geeft het gemiddelde van de laatste 12 maanden weer. Die mag niet lager zijn dan het vereist vermogen om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Is dat wel het geval, dan moet een pensioenfonds een herstelplan indienen bij DNB. Voor de meeste grote fondsen geldt dat de beleidsdekkingsgraad (een stuk) lager is dan het vereist vermogen.

Eind dit jaar moeten de fondsen op een dekkingsgraad van meer dan 90% zitten om kortingen te voorkomen.

Dekkingsgraden van de grootste pensioenfondsen