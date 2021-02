Financieringsbehoefte mkb: aantal aanvragen stabiel, lagere bedragen aangevraagd

Tussen juli 2019 en juli 2020 had 22 procent van alle mkb-bedrijven behoefte aan nieuwe externe financiering. Zowel dit aandeel als de slaagkans van een financieringsaanvraag waren vergelijkbaar met een jaar eerder. Het bedrag van de aanvragen was wel een stuk lager. Dat meldt het CBS in de derde editie van de Financieringsmonitor.

Vier op de vijf bedrijven die een aanvraag deden, kregen de financiering (deels) toegekend. Het doorsnee bedrag dat mkb-bedrijven aanvroegen was 100 duizend euro, duidelijk lager dan in de periode van juli 2018 tot juli 2019. Dat bedrag was toen 173 duizend euro.

Financieringsdoelen: onroerend goed en overbrugging coronavirus

Van de bedrijven met een (deels) succesvolle aanvraag wilde één op de vijf onroerend goed financieren. Van de succesvolle financieringsaanvragen in de periode juli 2019–juli 2020 was 17 procent gericht op het overbruggen van een moeilijke periode vanwege het coronavirus. Met name in de handel, vervoer en horeca was dit een veel voorkomend financieringsdoel.

Onzekerheid

Tegelijkertijd is het coronavirus voor sommige bedrijven juist aanleiding om af te zien van nieuwe externe financiering. Vanwege de onzekerheid rondom het coronavirus lijkt het erop dat bedrijven huiverig zijn om nieuwe verplichtingen aan te gaan of mogelijk denken de financiering niet rond te krijgen. Belemmeringen als gevolg van het coronavirus spelen overigens pas vanaf 2020. Bij 15 procent van de geslaagde aanvragen was bedrijfsuitbreiding het financieringsdoel. Dit speelt vooral bij middenbedrijf en grootbedrijf.

https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2021/06/financieringsmonitor-2020

