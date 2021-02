‘Kleinere accountants stappen massaal uit controlemarkt’

De trend dat accountantskantoren hun controlevergunning inleveren, is al even gaande, maar die beweging versnelt, zo schrijft het FD.

In 2015 waren er nog 370 firma’s met een Wta-vergunning hadden, nu zijn dat er nog 265. Van die groep zouden er nog eens honderd willen stoppen met hun controleactiviteiten. Volgens het dagblad brengt dat controleplichtige bedrijven in de problemen, ook omdat de concurrentie tussen accountantskantoren afneemt. Zo noteerde ING begin deze maand dat de tarieven al zeker drie jaar op rij stijgen en dan met name de tarieven van de auditpraktijk en de financiële administratie (beide +3%).

Lees ook: ING ziet minder animo voor wettelijke controles

40% doet maar 4% van alle controles

Op jaarbasis zijn er 18.560 wettelijke controles in het geding, verdeeld over die 265 kantoren. Kleinere kantoren hebben steeds kleinere marges; door gebrek aan schaalgrootte kunnen ze niet investeren in digitalisering, terwijl de kwaliteitseisen toenemen. Het FD schrijft dat er volgens AFM-cijfers 111 ‘kantoortjes’ zijn die per jaar minder dan vijftien wettelijke controles doen; van die groep doet bovendien een aanzienlijke deel minder dan vijf controles per jaar doet: 42% van alle Wta-accountantsorganisaties doet maar 3,6% van het totaal aan wettelijke controles.

Vrees voor kwaliteit

AFM-bestuurder Hanzo van Beusekom vreest voor de kwaliteit: ‘Aan accountantsorganisaties met een Wta-vergunning worden hoge eisen gesteld. Het is moeilijker om aan deze eisen te voldoen wanneer een accountantsorganisatie weinig wettelijke controles per jaar uitvoert.’ De AFM-bestuurder wijst op een recente data-analyse van de toezichthouder. Daaruit blijkt dat ‘de (historische) kans groter is dat de kwaliteit achterblijft als een kantoor weinig wettelijke controles uitvoert.’

Lees ook: AFM-onderzoek: bij weinig wettelijke controles grotere kans op onvoldoende kwaliteit

Geen push om te verminderen

Dat leverde al kritiek op van de SRA en de Novaa, die voorvoelen dat de AFM eigenlijk afwil van die kleinere controlekantoren. Ten onrechte, aldus Van Beusekom: ‘De AFM gaat het toezicht op de kleinere kantoren heel zorgvuldig inrichten. De verwachting is dat dit de kwaliteit en de eenduidigheid vergroot. Er is geen push om het aantal kantoren te verminderen. Ik sta onverschillig tegenover het aantal kantoren: mij gaat het om de kwaliteit.’

Bron: FD