‘Langere winkelsluiting zet 60.000 banen op het spel’

Belangenbehartiger van winkelbedrijven RND vindt dat winkels in maart weer open kunnen en moeten. ‘Er is geen proportionele reden meer om ze dicht te houden.’ Langere sluiting betekent volgens de RND het einde voor 20% van de winkels en 60.000 banen.

De RND wijst ten eerste naar andere landen, die winkels geopend hebben met vergelijkbare of slechtere besmettingscijfers. Bovendien zijn winkels tot nu toe geen significante besmettingshaard geweest. ‘Desgevraagd heeft het RIVM ons wel eens verteld dat de 86.000 Nederlandse winkels en 800.000 medewerkers en miljoenen klanten per dag voor 0,7% bijdroegen aan de verspreiding. Onze ziekteverzuimcijfers vertellen ons dat er geen verschil is tussen 2018, 2019 en 2020. Het was 4,8% in een representatief kwartaal als Q3 de laatste drie jaar en dat bleef zo. Als wij kanaries in de kolenmijn waren geweest, zou je vast kunnen stellen dat je van winkelen niet ziek wordt.’

Extra maatregel

De winkelsluiting was een tijdelijke extra maatregel in de routekaart bovenop niveau 4 ‘zeer ernstig’ die drie weken zou duren, geeft de RND aan. ‘Inmiddels schaatsten we, gaan mensen weer naar hun werk, trekken mensen erop uit. En zijn de besmettingscijfers overal op niveau ‘zeer ernstig’ of niveau 3 ‘ernstig’, maar nergens de excessen waar het in december op dreigde uit te draaien.’ Het aantal besmettingen is sinds december teruggelopen van 60 tot 80 per 100.000 inwoners per dag naar 20 besmettingen per 100.000 inwoners per dag.

Tegemoetkoming ontoereikend

Van de 86.000 winkels in Nederland zijn er nu 56.000 dicht, goed voor 300.000 werknemers. ‘Mensen die nu thuiszitten en vrezen voor hun baan. Ik denk terecht, want die winkels zetten normaal € 42 miljard per jaar om in hun winkels en hun webshops. Die webshops vangen op dit moment maar 15% gemiddeld op van het totaal. De gesloten winkels lopen met elkaar dus € 680 miljoen aan omzet per week mis.’ Kosten lopen wel door en de tegemoetkomingen zijn ‘volstrekt ontoereikend’, aldus directeur Eus Peters. ‘Als winkels langer dicht moeten blijven, vrezen we dat de komende twee maanden ongeveer 20% van de winkels sluiten en dus ook rond de 60.000 banen op de tocht staan.’