Uitstelgedrag starters leidt tot recordaantal woningverkopen

Aan de prijsstijging van koopwoningen lijkt geen einde te komen. In januari werden ze nog eens 9,3% duurder. Afgelopen maand boekte daarnaast een recordaantal woningtransacties.

Daarmee is weer een nieuw record gevestigd. Voor een bestaande koopwoning telde de koper in januari gemiddeld € 357.458 neer, ruim € 7.000 meer dan het vorige record uit oktober vorig jaar.

40% meer huizen verkocht

Bovendien werden vorige maand 24.516 woningtransacties geregistreerd: een plus van bijna 40% ten opzichte van januari vorig jaar en de grootste procentuele stijging sinds januari 2015. Nooit eerder registreerde het Kadaster zoveel verkochte woningen in de maand januari.

Uitstel door starters

De sterke toename houdt waarschijnlijk verband met het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor huizenkopers tot 35 jaar: die groep heeft vorig jaar de passeerdatum om die reden massaal uitgesteld tot januari. Beleggers, die dit jaar geen 2%, maar 8% overdrachtsbelasting moeten betalen, hebben juist hun best gedaan transacties nog voor eind 2020 rond te krijgen. In december, traditioneel al een piekmaand, wisselden 26.208 huizen van eigenaar, 16% meer dan in december 2019.