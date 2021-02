Verkoopbemiddelaar superjachten verdacht van niet melden ongebruikelijke transacties

De FIOD heeft gisteren een bedrijfspand in de provincie Noord-Brabant doorzocht in het kader van een onderzoek naar het niet (tijdig) melden van ongebruikelijke transacties door een onderneming die bemiddelt bij de verkoop van superjachten uit Nederland.

Bij de verkoop van negentien jachten zou het bedrijf geen melding van een ongebruikelijke transactie te hebben gemaakt bij de Financial Intelligence Unit (FIU), is de verdenking. Die transacties zouden hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2016 tot en met heden. Bij de doorzoeking is beslag gelegd op de administratie, meldt het OM.

Mediaberichten aanleiding onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek waren mediaberichten waarin de onderneming verschillende (super)jachten heeft verkocht aan personen. Deze kopers worden vermoedelijk in verband gebracht met grootschalige corruptie en/of witwassen van gelden. Vermoedelijk heeft verdachte er een gewoonte van gemaakt stelstelmatig niet te voldoen aan het (tijdig) melden van ongebruikelijke transacties, denkt het OM. Justitie wijst er op dat het verdachte bedrijf economisch actief is in een fraudegevoelige branche. Als bemiddelaar zou het bedrijf daarom extra alert dienen te zijn op ongebruikelijke transacties en witwassignalen bij de verkoop van schepen en ongebruikelijke transacties moeten melden.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.