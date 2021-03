‘Boekhouding bedrijven niet berekend op eisen NOW’

Sommige ondernemers lopen NOW-steun mis door de ingewikkelde bewijslast die bij de steunregeling komt kijken, constateren verschillende adviseurs en belangenorganisaties. Een oordeelonthouding van de accountant heeft soms onevenredige gevolgen.

De bewijslast met accountantsverklaring levert bedrijven onevenredige problemen en uitdagingen op, stelt bijvoorbeeld managing partner bij business-consultancybedrijf Bluefield Remco Koopman tegenover BNR. Bedrijven zijn gewend om voor het eind van het boekjaar alle informatie op orde te hebben, bij de NOW-regeling ligt dat anders. ‘Je moet informatie wat betreft voorraadtellingen en volledigheid van omzet niet één keer, maar per periode kunnen aantonen. Daar is de boekhouding van bedrijven in veel gevallen niet op ingericht.’

Oordeelonthouding

Ook de problematiek rond de oordeelonthouding van de accountant en verlening van NOW-steun verdient aandacht, vinden ondernemers, adviseurs en belangenorganisaties. Soms onthoudt de accountant zich van een oordeel over de cijfers, terwijl een bedrijf in principe wel aan de voorwaarden van de NOW-regeling voldoet.

Als gevolg van de oordeelonthouding loopt zo’n bedrijf dan toch de loonsteun mis, ziet ook NBA-voorzitter Marco van der Vegte: ‘Wij worden regelmatig gebeld door accountants die niet goed weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Want het ontbreken van bepaalde informatie betekent niet dat het bedrijf geen recht heeft op compensatie of zelfs heeft gesjoemeld met facturen. Het kan alleen niet worden aangetoond. Dat zien accountants ook, maar zij moeten zich houden aan strenge regels.’

Coulance

De NBA heeft daarom ook onlangs een brief gestuurd aan minister Koolmees waarin de beroepsorganisatie haar zorgen uitspreekt over een te restrictieve toepassing van de regeling. Ook voorzitter van Ondernemend Nederland Hans Biesheuvel pleit daarvoor. ‘Wij horen schrijnende verhalen van ondernemers die een oordeelonthouding hebben gekregen. We moeten de menselijke maat niet uit het oog verliezen, anders dreigt voor sommige ondernemers faillissement.’

Bron: BNR