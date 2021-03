FIOD onderzoekt fraude met loonbelasting

De FIOD heeft dinsdag een woning en bedrijfspand in Amsterdam doorzocht als onderdeel van een onderzoek naar fraude met loonbelasting in de schoonmaakbranche. Het onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst, meldt de fiscale opsporingsdienst.

Te weinig loonbelasting

Het onderzoek richt zich op een onderneming die verschillende schoonmaakwerkzaamheden verricht in de hotelbranche. Het vermoeden is dat over het uitbetaalde loon aan werknemers te weinig belasting afgedragen is bij de fiscus.

Doorzoekingen

Bij de doorzoekingen zijn digitale en fysieke administratie en gegevensdragers in beslag genomen. Er is niemand aangehouden. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.