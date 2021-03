EY maakt gehakt van vleestaks

In de serie van Accountancy Vanmorgen ‘Dit willen de partijen’ komt ‘ie regelmatig voorbij: de vleestaks. Maar volgens accountantskantoor EY is zo’n heffing op vleesconsumptie alleen effectief in Europees verband.

Fraudegevoelig

D66, PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben de invoering van een gebruiksbelasting op vlees in het verkiezingsprogramma’s staan. Maar volgens EY is zo’n nationale vleestaks vrijwel onmogelijk. Te fraudegevoelig en onuitvoerbaar, terwijl milieu- of gezondsheidseffecten grotendeels uitblijven, concluderen onderzoekers van adviesbureau EY, omdat vleesproducenten of slachterijen simpelweg naar omringende landen. Ook ambtenaren van Financiën opperden zo’n vleestaks vorig jaar in een advies. Maar dat heeft volgens EY alleen kans van slagen als deze Europa-breed zou worden ingevoerd.

Te ingewikkeld

Een alternatief is om de belasting niet bij de productie maar later in de voedselketen te heffen. Helaas zijn de computersystemen van de overbelaste Belastingdienst daar niet voor geëquipeerd, constateert EY. Een vleestaks voor gewoon vlees en niet voor biologisch vlees is dubbelop fraudegevoelig, volgens het EY-rapport ‘De (on)mogelijkheden van een verbruiksbelasting op vlees‘, in opdracht van landbouworganisatie LNV. Bij een tariefdifferentiatie tussen biologisch en niet-biologisch vlees van een Nederlandse vleestaks schat EY de kans op fraude ‘hoog’ in. ‘Omdat wij begrijpen dat er op dit moment geen opsporingscapaciteit beschikbaar om fraudegevallen op te sporen’. EY ziet dan een scenario voor zich vergelijkbaar met fraudes waarin paardenvlees als rundvlees werd verkocht.

Opwarming aarde

De vleesconsumptie draagt wereldwijd aanzienlijk bij aan de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer en daarmee aan de opwarming van de aarde. Niet alleen is vee zelf een grote uitstoter van broeikasgassen, voor de productie van veevoer verdwijnt wereldwijd veel bos, waardoor de capaciteit om CO2 om te zetten in zuurstof (wat bomen doen) afneemt. Wereldwijd is voedsel verantwoordelijk voor ruim 25 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Meer dan de helft van die vervuiling wordt veroorzaakt door dierlijke producten. Eén kilo rundvlees eten staat qua broeikasgas-uitstoot gelijk aan 180 kilometer autorijden.