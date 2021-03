Nederlandse reisbranche vreest claim van € 600 mln

Vanaf dinsdag 16 maart kunnen consumenten hun reisvouchers uit 2020 inwisselen voor geld. Volgens koepel ANVR is de Nederlandse reisbranche niet in staat de € 600 mln waarop reizigers recht hebben terug te betalen.

Cash voor vouchers

Consumenten hebben het recht op volledige terugbetaling tot uiterlijk twaalf maanden na de uitgifte van een voucher. Reisondernemingen dreigen om te vallen als veel klanten besluiten hun geld terug te vragen voor door de coronacrisis geannuleerde reizen. Brancheorganisatie ANVR zegt dat vanaf komende week de eerste klanten hun vouchers voor cash mogen inwisselen. De bulk van de geannuleerde reizen zit in de periode eind maart, april en mei.

Pot van €400 mln

Veel reisbedrijven vrezen dat hun klanten geld willen zien, vanwege de onzekerheid over het komende vakantieseizoen. Dat kan de organisaties verder in de financiële problemen brengen. De sector ligt al twaalf maanden bijna volledig stil. En het advies van het kabinet om niet naar het buitenland te reizen, werd deze week verlengd tot 15 april. Reisondernemers kampten in 2020 met een gemiddelde omzetdaling van 85% en er zijn ongeveer vierduizend banen verloren gegaan. Om de pijn van de ondernemers te verzachten, heeft de overheid een voucherfonds van € 400 mln opgericht, maar dat is nog niet officieel goedgekeurd door Brussel.

Overbrugging

Het voucherfonds van €400 mln gaat leningen verstrekken die ondernemers kunnen gebruiken als overbrugging. Ze moeten het geld binnen zes jaar met rente terugbetalen. Het fonds moet nog groen licht krijgen van de Europese Commissie, die wil voorkomen dat op deze manier ongeoorloofde staatssteun wordt gegeven. Pas na goedkeuring kan de overheid starten met het fonds, en de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) met de uitbetaling aan de ondernemers. Directeur Frank Oostdam zegt in het Financieele Dagblad: ‘De reisbedrijven krijgen maar 80% van de behoefte vergoed. De rest zullen ze zelf moeten ophoesten. Dat kan tot faillissementen leiden.’ Er hebben zich al meer dan driehonderd reisondernemers gemeld voor het noodfonds, dat loopt via de SGR. Ondernemers kunnen er nog tot eind 2021 op inschrijven.

Geen perspectief

De groep waar de ANVR zich de meeste zorgen over maakt, zijn kleinere bedrijven die gespecialiseerd zijn in verre reizen. Het verkopen van reizen buiten Europa zal tot ver in 2021 moeilijk zijn. Oostdam: ‘Als deze ondernemers 20% van de omzet die ze in het jaar 2019 boekten gaan halen, is het veel. Voor dichter bij huis wordt het circa 40% en ook dat is nog dramatisch. Die specialisten hebben nog steeds geen perspectief.’

TVL

In een brief aan Minister Van ‘t Wout en Koolmees heeft de ANVR nogmaals gepleit voor toepassen van de annuleringskostenregeling uit de TVL ook voor Q2, alsmede voor het doortrekken en ophogen van de algemene TVL/NOW-regelingen tot eind 2021. Specifiek voor ZRA’s is nogmaals verzocht beperking van de eigen opgang te laten vallen, zodat ZRA’s ook van de TVL-regeling gebruik kunnen maken. De reisbranche pleit voor 3 zaken:

1. Verlenging van de annuleringskostenregeling

Aangezien het seizoenverloop bij de reisbedrijven verschilt, loopt het gebruik van de annuleringskostenregeling tussen bedrijven fors uiteen. Een doortrekken naar Q2 helpt de branche en maakt de verschillen in profijt kleiner. Daarbij zal de branche de komende weken fors vouchers moeten terugbetalen terwijl een mogelijk herstel van de markt pas op z’n vroegst over enkele maanden plaats vindt. Extra hulp specifiek in Q2 is dus dringend nodig aangezien mogelijk herstel net een paar maanden te laat komt.

2. Doortrekken van de TVL en NOW tot eind 2021

Dit is nodig want de reisbranche behoort tot de zwaarst getroffen sectoren zonder marktherstel op korte termijn. Ophoging van de TVL en NOW is van groot belang want de reisbranche is echt volledig door de financiële reserves en de niet-vergoede kosten kunnen niet meer worden gedragen.

3. Aanpassing van de TVL voor ZRA’s

Door de ANVR is nogmaals gepleit, in navolging van het gesprek met Minister Koolmees, om ZRA’s in de TVL regeling gelijk te schakelen met andere ambulante beroepen zodat ook zij gebruik kunnen maken van de TVL.

Bron: FD, TravelPro