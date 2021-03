Informatie FIU over verdachte transacties leidt tot aanhoudingen

De politie heeft onlangs vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar criminele geldstromen. De mannen kwamen naar voren in een onderzoek dat in 2019 startte onder meer naar aanleiding van Financial Intelligence Unit (FIU) informatie over verdachte transacties, meldt het OM. Het vermoeden bestond dat betalingen vanuit schroothandelaren plaatsvonden op facturen waar geen dienst of levering tegenover stond.

Doorzoekingen

Het onderzoek leidde tot meerdere doorzoekingen in september 2020. Financieel rechercheurs van de Landelijke Recherche namen tijdens de doorzoekingen van woningen en bedrijfspanden administratie, contant geld, gegevensdragers en vuurwapens in beslag. Afgelopen maanden is verder onderzoek gedaan naar de administratie en gegevensdragers. Op 8 maart is er conservatoir beslag gelegd op banksaldi, twee woningen en vier luxe auto’s. Daarnaast is 260.000 euro contant geld in beslag genomen.

Witwassen met behulp van valse facturen

De officier van justitie van het Landelijk Parket vermoedt dat de mannen vanaf 2016 in totaal voor ongeveer tien miljoen euro hebben witgewassen door criminele geldstromen af te dekken met valse facturen. Vier verdachten zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris in Zwolle. De rechter-commissaris heeft voor 14 dagen de bewaring van de verdachten bevolen, die afkomstig zijn uit de omgeving van Rotterdam, Den Bosch, Soest en Huizen. De verdachten zitten in beperkingen en mogen enkel contact hebben met hun raadsman.