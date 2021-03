Veel buitenlandse winstuitkeringen voor grote ontvangers NOW-steun

Buitenlandse moederbedrijven van bedrijven die in Nederland veel loonsteun via de NOW-regeling hebben ontvangen, keren voor honderden miljoenen aan winst uit aan aandeelhouders. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS.

Van de 25 grootste ontvangers van de zogeheten NOW-regeling gaat het in ieder geval om het Zwitserse moederbedrijf van uitzendbureau Adecco, het Amerikaanse moederbedrijf van vrachtwagenbouwer DAF Trucks en het Franse moederbedrijf van IT-bedrijf Atos. Bij een aantal andere buitenlandse moederbedrijven is het nog onduidelijk of ze winst gaan uitkeren.

‘Druk van bedrijfsleven’

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wilde bij het tweede steunpakket aanvankelijk geen uitzondering op het verbod op dividend- en bonusuitkering, dat op verzoek van de Tweede Kamer in de NOW-regeling werd opgenomen. Mede onder druk van het bedrijfsleven werd het echter toch mogelijk voor buitenlandse moederbedrijven om dividend uit te keren, bonussen uit te betalen en eigen aandelen in te kopen.

Verschillende bedrijven blijken daar nu dus ook gebruik van te maken. Het ministerie van Sociale Zaken liet eerder al aan de NOS weten dat met een dividendverbod het risico te groot was dat de Nederlandse bedrijven geen loonsteun mochten aanvragen van hun buitenlandse moeder, waardoor banen verloren zouden gaan. “Ondanks dat het aantrekkelijk lijkt om ook buitenlandse moederbedrijven van ondernemingen in Nederland te verbieden dividend te laten uitkeren, was onze inschatting uiteindelijk dat de kosten van zo’n strenge eis niet opwegen tegen de baten”, laat het ministerie in een reactie weten.

