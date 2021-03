FIFA match-agent moet voorschotten Tozo terugbetalen

Een zzp’er die als wedstrijdmakelaar bij de FIFA werkt heeft geen recht op een uitkering op basis van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo), heeft de rechtbank Amsterdam onlangs geoordeeld. Erg kansrijk leek de aanvraag ook al niet. De voetbalmakelaar staat namelijk niet ingeschreven in het handelsregister van de KvK omdat dat voor zijn werk niet is vereist. De voorzieningenrechter ziet geen ruimte in de Tozo-regeling om af te wijken van de eis van inschrijving in het handelsregister.

Uitspraak: ECLI:NL:RBAMS:2021:747

Voorschotten gemeente Amsterdam

De FIFA match-agent had de gemeente Amsterdam verzocht in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de Tozo. Op 18 april 2020 en 15 mei 2020 keerde de gemeente voorschotten uit. De aanvraag werd echter afgewezen en de voorschotten teruggevorderd tot een bedrag van € 3.006,62.

Rechtszaak: geen inkomsten, KvK-inschrijving niet nodig voor werk

De voetbalmakelaar liet het daar niet bij zitten en spande een zaak aan over de afwijzing en terugvordering. Bij de rechtbank Amsterdam voerde hij aan dat er sinds de uitbraak van het coronavirus geen spel- en sportevenementen meer mogen worden georganiseerd en dat hij daarom geen werk en inkomsten meer heeft. Volgens de match-agent valt hij wel onder de Tozo-regeling. Hij is een officiële match-agent met een licentie bij de FIFA. Hiervoor is geen inschrijving bij de KvK vereist. De FIFA heeft op 9 januari 2019 aan de match-agent een licentie verleend. Zonder deze licentie mag hij zijn werkzaamheden niet verrichten. Daarnaast is hij ook verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De match-agent organiseert sinds januari 2018 voetbalwedstrijden. Voor die periode was hij werkzaam als spelersmakelaar voor de KNVB. Op de zitting benadrukte de match-agent dat hij helemaal geen inkomsten heeft. Hij heeft nooit een beroep hoeven doen op de overheid voor steun, maar gezien de situatie waarin hij zich nu bevindt, heeft hij voor het eerst ook zorg- en huurtoeslag aangevraagd.

Oordeel: regeling biedt geen ruimte

De voorzieningenrechter begrijpt dat de makelaar zich in een lastige situatie bevindt omdat hij geen werk en inkomsten meer heeft, maar dit maakt niet dat de gemeente kan afwijken van het dwingend voorgeschreven artikel 2 van de Tozo. Daarin wordt als voorwaarde gesteld voor recht op een uitkering op grond van de Tozo dat de zelfstandige op 17 maart 2020 is ingeschreven in het handelsregister van de KvK. De Tozo-regeling kent ook geen zogenoemde hardheidsclausule op grond waarvan van strikte toepassing van de wet zou kunnen worden afgezien.

Het beroep is daarom ongegrond.