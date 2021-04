Bestuurders in hoger onderwijs nog steeds boven WNT-norm

Acht universiteitsbestuurders en twee hbo-bestuurders verdienden in 2019 meer dan het maximumsalaris volgens de Wet normering topinkomstens (WNT). Een enkeling zat zelfs 25.000 euro boven het maximum van 194.000 euro.

25.000 meer

Zestien universiteits- en negen hogeschoolbestuurders ontvingen in 2019 meer dan het maximumsalaris voor hun instelling. Nog eens vijftig bestuurders zaten precies op het maximum of bleven er nipt onder. Collegevoorzitter Anton Pijpers van de Universiteit Utrecht spande de kroon met 229.978 euro. Oud-collegevoorzitter van de EUR Kristel Baele verdiende in elf maanden 218.943 euro (ze vertrok per 1 december 2019). Daarmee zat ze ruim 40.000 euro boven de maximum bezoldiging voor haar functie, maar dat verantwoordt de EUR in het jaarverslag met de argumenten dat ze nog overgangsrecht had en uitgesteld vakantiegeld van eerdere jaren kreeg uitgekeerd. Dit is door de accountant goedgekeurd.

Oude contracten

Wat verder opvalt is dat een derde van de 147 bestuurders in het hoger onderwijs precies op het salarismaximum van hun instelling zit, of ten hoogste 1.000 euro daaronder. Een uitzondering is het bestuur van de grote Hogeschool van Amsterdam dat ‘recht heeft’ op 194 duizend euro, maar dat in 2019 genoegen nam met salarissen van 161 duizend tot 188 duizend euro. Bij kleinere, minder complexe universiteiten en hogescholen mag sinds 2016 minder worden verdiend. Nog eens 15 bestuurders overschreden die lagere WNT-norm voor hun instelling. Toch houdt iedereen zich aan de wet: bestuurders mogen zich zeven jaar lang beroepen op de oude salarisafspraken in hun contract.

Frustrerend

Bestuurslid Douwe van der Zweep van de Algemene Onderwijsbond is blij dat het aantal grootverdienende bestuurders afneemt dankzij de WNT. ‘Maar het gaat wel langzaam’, zegt hij tegen het Onderwijsblad. ‘Ik begrijp best dat je niet kan ingrijpen op gemaakte contractafspraken, maar het is wel frustrerend dat we nu nog steeds te maken hebben met beloningen ver boven de twee ton.’ Bovendien wijst hij erop dat de ministersbezoldiging voor 2020 is verhoogd naar 201 duizend euro en voor dit jaar naar 209 duizend. Vergelijkbare verhogingen gelden voor kleinere instellingen.

Bron: Erasmusmagazine.