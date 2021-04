‘Accountants geschikter voor zelfonderzoek fraude dan advocaten’

Onderzoek voor zakelijke cliënten die van fraude worden verdacht kan beter door (forensische) accountants worden uitgevoerd dan door de grote advocatenkantoren die dat nu vaak doen. Dat stellen PwC en een voormalig onderzoeksleider van de FIOD in de Telegraaf.

Het Openbaar Ministerie (OM) wil meer gebruikmaken van advocaten voor dit soort zelfonderzoek bij bedrijven, dat voor een aantal advocatenkantoren op de Zuidas een lucratieve aangelegenheid is. Fraudezaken worden namelijk steeds complexer en de capaciteit bij de FIOD is beperkt.

De SP is al jaren kritisch over zulke onderzoeken. Die partij heeft medestanders gevonden, want het WODC (kennisinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid) gaat op verzoek van een Kamermeerderheid ’corporate investigations’ van advocatenkantoren tegen het licht houden.

‘Advocaten te weinig objectief’

Ook Gerwin Naber, hoofd van de forensische afdeling van PwC, stelt zich op het standpunt dat advocaten te weinig objectief zijn om feitenonderzoek te doen naar de fraude die door hun cliënt gepleegd is: “De zorgen die er leven zijn naar mijn idee terecht. Maar de discussie lijkt zich nu te beperken tot de rol van de advocaat. Het belang behartigen van een verdachte door de advocaat is een belangrijke en fundamentele taak, maar voor het vaststellen van de feiten heb je een onpartijdig iemand nodig. Een advocaat kan dat niet alleen. Een forensisch accountant kan dat bij uitstek, die is gewend om een zelfstandige positie in te nemen en niet zijn oren te laten hangen naar de opdrachtgever. De kracht zit hem dus in de samenwerking met advocaten, en dat gebeurt ook wel in de praktijk. Die nuance ontbreekt totaal in het huidige debat.”

Peter van Leusden, die als voormalig onderzoeksleider bij de FIOD verantwoordelijk was voor de fraudeonderzoeken bij onder meer ING Bank en SBM Offshore, ondersteunt dat pleidooi: “Een forensisch onderzoeker kan een onafhankelijk en objectief onderzoek uitvoeren. De advocaat zou zich dan moeten beperken tot het duiden van de feiten en omstandigheden. Hierdoor krijg je een veel zuiverder proces.”

Bron: ‘Accountant eist plek aan tafel bij fraudeonderzoek’