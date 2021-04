Bijna een kwart van de banen is vorig jaar verloren gegaan in de reisbranche. Met het recente faillissement van D-reizen wankelt minstens een derde van de hele sector, vreest branchevereniging ANVR. Accountant Wilco Bouman is nog veel somberder.

Banenverlies

In negen maanden tijd daalde het aantal medewerkers in de reissector van bijna 15.000 naar 11.500. Dat komt naar voren uit jaarlijks onderzoek van stichting Reiswerk, een samenwerkingsverband van werkgevers en werknemers dat onder andere ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid bijhoudt. De onderzoekers merken op dat het alleen gaat om medewerkers van reisorganisaties. Het aantal tijdelijke contracten daalde van ruim 4300 naar iets meer dan 2000.

Kaalslag

Reiswerk spreekt van een “kaalslag” onder het personeel. De onderzoekers benadrukken dat de cijfers over 2020 gaan en dat bijvoorbeeld het recente faillissement van D-reizen niet is meegenomen. Het omvallen van deze grote speler kan de voorbode zijn van veel meer faillissementen. Bijna een derde van de reisbedrijven gaat uit van opheffing of faillissement. Dat sombere beeld wordt gedeeld door brancheorganisatie ANVR. Hans Mosselman van Solfly, eerder van Sudtours (nu Sunweb) en vakantievlieger Dutchbird, zegt in Het Parool: ‘Als je nu de accountants laat kijken, zijn alle reisbedrijven technisch failliet. We moeten met zijn allen de tijd krijgen om weer reizen te verkopen, omzet te maken zodat we onze rekeningen kunnen betalen. Maar dan moet het kabinet ons wel lucht geven.’

50 tot 60%

In oktober 2020 zei Wilco Bouman, directeur van UWreisaccountant, de accountant voor de reiswereld, tegen Accountancy Vanmorgen dat hij verwacht dat 50 tot 60 procent van de ongeveer 3800 reisondernemingen failliet zal gaan of zelf de stekker uit de onderneming zal trekken. Hij is de afgelopen maanden niet positiever geworden. ‘Ik zie het aan mijn eigen klanten. De één staat er wat slechter voor dan de ander, maar grosso modo hebben ze het allemaal zwaar,’ zegt hij in het Algemeen Dagblad. De steunpakketten houden bedrijven in leven maar het is bij lange na niet genoeg, benadrukt Bouman.